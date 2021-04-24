Гороскоп на субботу 24 апреля для каждого Знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты
нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам очередные
неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость.
Телец
Возможно, у вас появится шанс проявить талант и
продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных
или непринципиальных споров – уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном.
Близнецы
Этот день будет активным и динамичным для многих Близнецов.
Вероятно, что окончательно восстановятся связи с дальними родственниками,
контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем.
Рак
Благоприятный день для общения, поиска новых источников
энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут вас стороной, вы
окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам
подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.
Лев
Не исключено, что сегодня вы сможете реализовать идеи и планы
предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь
окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит вам
преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.
Дева
День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта,
благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди,
вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют глаза на новые
возможности в деловой сфере.
Весы
День символизирует духовные искания и совершенствование. На фоне
усилившейся интуиции вероятны пророчества и предвидение событий будущего.
Скорпион
Рекомендуется сосредоточиться на мыслях, проанализировать
свои поступки и устремления, посетить храм. Не исключено возвращение к старым
проектам, которые принесут выгоду.
Стрелец
Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от
дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые
контакты могут привести к негативным результатам.
Козерог
Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок.
Вероятно, что вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной
работы.
Водолей
Удача на вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный
поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное
направление жизнедеятельности.
Рыбы
Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее. У мужчин-Рыб, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия.
Напомним, гороскоп на пятницу, 23 апреля, для каждого Знака Зодиака
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