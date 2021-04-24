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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на субботу 24 апреля для каждого Знака Зодиака
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Гороскоп на субботу 24 апреля для каждого Знака Зодиака

Этот день будет активным и динамичным

сегодня, 06:29
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на субботу 24 апреля для каждого Знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость.

Телец

Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров – уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном.

Близнецы

Этот день будет активным и динамичным для многих Близнецов. Вероятно, что окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем.

Рак

Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут вас стороной, вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Лев

Не исключено, что сегодня вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Дева

День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют глаза на новые возможности в деловой сфере.

Весы

День символизирует духовные искания и совершенствование. На фоне усилившейся интуиции вероятны пророчества и предвидение событий будущего.

Скорпион

Рекомендуется сосредоточиться на мыслях, проанализировать свои поступки и устремления, посетить храм. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Стрелец

Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам.

Козерог

Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Вероятно, что вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной работы.

Водолей

Удача на вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное направление жизнедеятельности.

Рыбы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее. У мужчин-Рыб, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия.

Напомним, гороскоп на пятницу, 23 апреля, для каждого Знака Зодиака



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Источник: https://mixnews.lv/
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