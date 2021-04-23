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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на пятницу 23 апреля для каждого Знака Зодиака
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Гороскоп на пятницу 23 апреля для каждого Знака Зодиака

Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести в порядок документы

сегодня, 07:39
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на пятницу 23 апреля для каждого Знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овнов сегодня ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи.

Телец

Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности и к неожиданным проверкам деятельности со стороны вышестоящих инстанций.

Близнецы

Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Рак

Благоприятны активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали.

Лев

Вероятно, сегодня вы почувствуете уравновешенность мыслей и чувств. В спокойной обстановке вам удастся справиться со многими текущими делами. Вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях.

Дева

Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с незнакомыми людьми. Напряженная обстановка в общественной жизни может отрицательно повлиять на вашу психику.

Весы

Удачный день для деловой и творческой активности. Начинается период обновления. Вероятны перспективные связи, которые со временем выведут дело из кризиса прошлых лет.

Скорпион

День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном.

Стрелец

В первой половине дня благоприятны оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения.

Козерог

Хороший день для коллективной деятельности. Хотя не все сложится гладко, основные вопросы можно будет решить сегодня. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Водолей

Кардинальные изменения в жизни могут быть связаны со сменой работы, места жительства, с заключением брака или (что маловероятно) разводом.

Рыбы

Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими.

Напомним, гороскоп на среду, 21 апреля, для каждого Знака Зодиака. 

 


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Источник: https://mixnews.lv/
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