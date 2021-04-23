Гороскоп на пятницу 23 апреля для каждого Знака Зодиака

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Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Овнов сегодня ожидают деловые и личные свидания, а также
оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных,
которые могут нуждаться в вашей помощи.
Телец
Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести
в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности и к
неожиданным проверкам деятельности со стороны вышестоящих инстанций.
Близнецы
Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий.
Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и
точными.
Рак
Благоприятны активность в работе, планирование новых дел и
завершение начатых. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные
детали.
Лев
Вероятно, сегодня вы почувствуете уравновешенность мыслей и
чувств. В спокойной обстановке вам удастся справиться со многими текущими
делами. Вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях.
Дева
Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам,
ограничение контактов с незнакомыми людьми. Напряженная обстановка в
общественной жизни может отрицательно повлиять на вашу психику.
Весы
Удачный день для деловой и творческой активности. Начинается
период обновления. Вероятны перспективные связи, которые со временем выведут
дело из кризиса прошлых лет.
Скорпион
День благоприятен для улучшения материального положения.
Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите
собранность, умение концентрироваться на главном.
Стрелец
В первой половине дня благоприятны оформление нотариальных
документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения.
Козерог
Хороший день для коллективной деятельности. Хотя не все
сложится гладко, основные вопросы можно будет решить сегодня. Вечером
используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.
Водолей
Кардинальные изменения в жизни могут быть связаны со сменой
работы, места жительства, с заключением брака или (что маловероятно) разводом.
Рыбы
Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими.
Напомним, гороскоп на среду, 21 апреля, для каждого Знака Зодиака.
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