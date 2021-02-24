Гороскоп на среду 24 февраля

Овен

Гороскоп. Фото kolobok.ua

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы – у вас все получится. Хороший день для времяпровождения с друзьями.

Телец

В самых безобидных ситуациях вам может показаться, что вас хотят обидеть, и закончится все конфликтом. День не самый лучший для выяснения отношений.





Близнецы

В это время не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. В конце дня избегайте критики в адрес любимых. С новыми людьми старайтесь быть осторожнее.

Рак

Сейчас предстоит систематизировать дела, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Вечер посвятите своим друзьям или семье.

Лев

В данный период лучше сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. В личной жизни все будет хорошо, скандалов и разборок не предвидится.

Дева

Берегите свою нервную систему. Излишняя нервозность, проявляемая при общении с коллегами или членами семьи, может обернуться для вас ухудшением самочувствия. В финансах нужно быть более сдержанными.

Весы

Сегодня не следует слишком усердствовать на работе, так как ваши достижения могут остаться незамеченными.

Скорпион

Наметьте наиболее важные дела и встречи – в решении многих вопросов вы будете на коне. День благоприятен для поиска новой работы, повышения своего профессионального уровня.

Стрелец

Энергетические ресурсы вашего организма сейчас на высоте, здоровья и активности вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия.

Козерог

По возможности, больше занимайтесь делами, которые вам приятны. Отправляясь по магазинам, составьте список необходимых покупок.

Водолей

Сейчас стоит проявить больше настойчивости в достижении цели: учитесь преодолевать не только внешние, но и внутренние препятствия.

Рыбы

То, что раньше представляло для вас определенную сложность, теперь окажется по плечу. Это прекрасное время для изменения распорядка дня.

Напомним, с егодняшний день для многих знаков Зодиака пройдет в спокойствии и по-домашнему. Однако некоторым всё же рекомендуется некая встряска и вечер в кругу шумной компании друзей.

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