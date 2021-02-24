Гороскоп на среду 24 февраля

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп. Фото kolobok.ua
День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете
строить грандиозные планы – у вас все получится. Хороший день для времяпровождения с друзьями.
Телец
В самых безобидных ситуациях вам может показаться, что вас хотят
обидеть, и закончится все конфликтом. День не самый лучший для
выяснения отношений.
Близнецы
В это время не следует заниматься
делами, в которых есть хоть доля риска. В конце дня избегайте критики в адрес
любимых. С новыми людьми старайтесь
быть осторожнее.
Рак
Сейчас предстоит систематизировать дела,
которыми придется заниматься в обозримом будущем. Вечер посвятите своим друзьям
или семье.
Лев
В данный период лучше сначала
действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше
станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. В
личной жизни все будет хорошо, скандалов
и разборок не предвидится.
Дева
Берегите свою нервную систему. Излишняя
нервозность, проявляемая при общении с коллегами или членами семьи, может
обернуться для вас ухудшением самочувствия. В финансах нужно быть более
сдержанными.
Весы
Сегодня не следует слишком усердствовать
на работе, так как ваши достижения могут остаться незамеченными.
Скорпион
Наметьте наиболее важные дела и встречи
– в решении многих вопросов вы будете на коне. День благоприятен для поиска
новой работы, повышения своего профессионального уровня.
Стрелец
Энергетические ресурсы вашего организма
сейчас на высоте, здоровья и активности вам не занимать, так что можно смело
планировать любые дела и мероприятия.
Козерог
По возможности, больше занимайтесь
делами, которые вам приятны. Отправляясь по магазинам, составьте список
необходимых покупок.
Водолей
Сейчас стоит проявить больше
настойчивости в достижении цели: учитесь преодолевать не только внешние, но и
внутренние препятствия.
Рыбы
То, что раньше представляло для вас
определенную сложность, теперь окажется по плечу. Это прекрасное время для
изменения распорядка дня.
Напомним, сегодняшний день для многих знаков Зодиака пройдет в спокойствии и по-домашнему. Однако некоторым всё же рекомендуется некая встряска и вечер в кругу шумной компании друзей.
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