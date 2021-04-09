Гороскоп на пятницу 9 апреля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня вероятны недоразумения и неприятности, которые негативно отразятся на вашем авторитете. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с окружающими, вызов обществу.

Телец

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех.

Близнецы

Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Рак

Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности.

Лев

Будьте осторожны сегодня. Желательно отложить поездки, соревнования, конкурсы, так как велика вероятность поражений, неудач, травм, нервного срыва.

Дева

Девам сегодня не рекомендуются поездки. Возможно, появятся проблемы с вашим здоровьем или со здоровьем родственников. Надеждам и планам не суждено осуществиться. Велика опасность травматизма

Весы

Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к переменам проявится во многих сферах жизни.

Скорпион

Благоприятный день для принятия важных решений, начала новой деятельности. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Вы сможете успешно довести до конца начатые дела. Но не торопите события.

Стрелец

Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Ваше природное стремление к высшим идеалам вполне сможет реализоваться и принести очищение и внутреннюю свободу.

Козерог

День любви, прощения, покаяния. Рекомендуется посетить храм. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите обидчиков.

Водолей

Может случиться так, что в вашем сочувствии и участии будут нуждаться многие из окружающих вас людей. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей, встреч. Однако избегайте слишком шумных компаний.

Рыбы

Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали!

Напомним, 8 апреля можете отправиться за полезными покупками, начать ремонт в доме, сделать перестановку.

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