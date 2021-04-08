Гороскоп на четверг 8 апреля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Можете отправиться за полезными покупками, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вам предстоит продемонстрировать все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

Телец

Неблагоприятный день для деловой активности. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям.

Близнецы

В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым ответственным делам, работе с документами.

Рак

Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Лев

Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Сегодня постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок.

Дева

Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. У влюбленных возможен окончательный разрыв отношений.

Весы

Возможно новое знакомство, которое внесет изменение в ваше миропонимание. Вероятна успешная творческая деятельность.

Скорпион

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки.

Стрелец

Этот день обещает быть для вас удачным. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать легкое недомогание или размолвка с детьми-подростками.

Козерог

С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на прочность. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении.

Водолей

Личная жизнь Водолея будет спокойной и мирной – природа настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром.

Рыбы

Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот и посетить храм, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.

Напомним, мі ранее сообщали, что ждет знаков Зодиака 6 апреля.

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