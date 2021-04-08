Гороскоп на четверг 8 апреля для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Можете отправиться за полезными покупками, начать ремонт в
доме, делать перестановки. Вам предстоит продемонстрировать все свои
организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять
терпимость и творческий подход к делу.
Телец
Неблагоприятный день для деловой активности. Ни в коем случае
сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок –
неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям.
Близнецы
В первой половине дня суета или мелочные обязанности
несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины
дня смело приступайте к самым ответственным делам, работе с документами.
Рак
Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте
предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и
не посещайте общественных мест.
Лев
Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Сегодня постарайтесь
избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок.
Дева
Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое
испортит настроение. У влюбленных возможен окончательный разрыв отношений.
Весы
Возможно новое знакомство, которое внесет изменение в ваше
миропонимание. Вероятна успешная творческая деятельность.
Скорпион
Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День
посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном
и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки.
Стрелец
Этот день обещает быть для вас удачным. Единственной неприятностью
этого совсем неплохого дня может стать легкое недомогание или размолвка с
детьми-подростками.
Козерог
С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба
вновь испытывает вас на прочность. Проявите осмотрительность и сдержанность в
общении.
Водолей
Личная жизнь Водолея будет спокойной и мирной – природа
настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим
миром.
Рыбы
Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот и посетить храм, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.
Напомним, мі ранее сообщали, что ждет знаков Зодиака 6 апреля.
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