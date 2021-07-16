Гороскоп на пятницу, 16 июля, для каждого знака Зодиака

Пятница, 16 июля, обещает быть весьма неоднозначной для очень многих знаков Зодиака. Кого-то ждет финансовая удача, а кто-то может потерять крупную сумму. "Комментарии" подробно расскажут, что и для кого запланировали на сегодня звезды.

Пятница, 16 июля, будет весьма благоприятна для Скорпионов. Фото: МиксНьюз

Овен

Вероятней всего, вам сегодня улыбнется финансовая удача. Самое время запланировать то, как пройдут ваши выходные — на них вас могут ждать весьма важные события. Если собираетесь путешествовать, будьте весьма осторожны, чтобы не получить мелких травм.

Телец

Отлично сложатся любые поездки, а также встречи, которые будут связаны с деловыми вопросами. Не забывайте лишь тщательно планировать свой день, чтобы избежать лишних проблем.

Близнецы

Пятница обещает быть отличной в плане получения информации и проведения переговоров. Держите эмоции под контролем. Любая вспышка агрессия будет негативно влиять на ваше психическое состояние.

Рак

Остерегайтесь конфликтных ситуаций, потому что удача сегодня не на вашей стороне. Возможно, придется терпеть чужие не слишком добрые шутки. Контролируйте свое настроение, не позволяя резких перепадов, и не действуйте импульсивно.

Лев

Сегодня вам понадобится весь ваш характер для защиты идеалов и жизненных принципов. Постарайтесь больше времени провести дома, избегайте долгого пребывания рядом с чужими людьми. Не ввязывайтесь в авантюры.

Дева

Пятница преподнесет немало искушений. Знайте, что судьба таким образом испытывает вас, поэтому продемонстрируйте силу воли. Не слишком надежный в финансовом плане день. Важные сделки лучше сегодня не заключать.

Весы

Для вас пятница станет не самым благоприятным днем. У вас снизится работоспособность и желание отвечать чьим-то стандартам. Старайтесь не расслабляться и не упускать инициативу. Контролируйте собственный эгоизм и эмоциональность в разговорах с другими. Не забывайте оценивать себя критичнее, чем остальных.

Скорпион

Сегодня вас ждет хороший день, ваша жизненная энергия на подъеме в ожидании выходных. Все начатое удастся быстро и отлично закончить. Пользу принесет общение с партнерами по работе, но будьте тактичны.

Стрелец

Вероятно, вы неверно оцениваете своих партнеров. Пока лучше удержаться от всех чужих идей, если вы в них не уверены: они принесут убытки. На работу у вас сегодня уйдет больше сил, чем обычно. Попробуйте распланировать день, так будет легче.

Козерог

Обойдитесь без поспешных решений на важные и не очень темы. Избегайте привязанности к кому-то или чему-нибудь. Вероятны мелкие неурядицы, но чувствовать себя вы будете отлично. От напряжения поможет избавить времяпровождение с любимым человеком.

Водолей

Возможны недоразумения на работе, которые заставят вас почувствовать себя несчастными. Не исключены и неурядицы в общении с детьми. Будьте готовы, что визит к врачу может принести неожиданные диагнозы (даже малоприятные).

Рыбы

Пятница позволит вам действовать скрытно, при этом легко угадывая чужие интриги, направленные на вас. Работа, сделанная сегодня, принесет вам удовлетворение. Контролируйте эмоции, ограничьте свою агрессивность, т.к. это может ухудшить самочувствие.

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