Астролог назвала самый верный знак Зодиака среди мужчин

Измена — одна из самых больших бед семейных пар. Но есть знак Зодиака, который способен любить долговечно и сильно. Астрологический эксперт Тара Хлоя Душан назвала знак Зодиака, который будет оставаться верным, независимо от соблазнов, которые его могут преследовать. Она утверждает, что это — Телец.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Представители этого знака способны пережить все и всегда оставаться рядом с любимыми.

Тельцы стремятся поделиться своей любовью со всем миром, поэтому считается безумно преданным знаком Зодиака. Нет ничего сильнее, чем преданность Тельца. Люди, рожденные под этим знаком, способны защитить любимых, рядом с ним можно чувствовать себя в безопасности, отмечает астролог.









Как мы сообщали ранее, многие женщины бояться измен со стороны любимого мужчины. Но часто их подозрения и догадки основываются на ложных суждениях. На своей странице в Instagram семейный психолог Андрей Николаев развенчал популярные мифы о мужской неверности. Специалист подчеркнул, что страх измены занимает лидирующие позиции в рейтинге страхов людей, вступающих в отношения. Женщины часто обманываются, изначально основываясь на ложных суждениях, особенно касаемо мужских измен, чем часто сами разрушают доверие в паре. Определенная часть женщин действительно уверена в том, что измены неизбежны. Причем большая их часть согласны закрыть глаза на измену, при выполнении двух условий – если отсутствуют чувства и отношения на стороне или от самой женщины тщательно скрывается факт измены.

Причем, под прицел чаще всего попадаю самые верные и преданные мужчины. Только вот постоянные сомнения и попытки уличить в измене имеют обратный эффект, и толкают в объятия посторонней женщины.



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