Женские знаки Зодиака, которые обычно не ограничиваются одним браком

Практически у каждой девушки есть мечта встретить свою вторую половинку, выйти замуж и жить долго и счастливо. Бывает, перед серьезными отношениями имели место несколько романов, которые не закончились свадьбой. Все это довольно болезненно для девушки, но она в состоянии стойко перенести завершение отношений.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Однако есть девушки, у которых не только много ухажеров и романов, но они успевают выскочить несколько раз замуж. Появляются на свет такие барышни под определенными знаками Зодиака.

Овен

У девушек этого знака есть свои принципы, которым они никогда не изменяют. В отношениях Овны склонны стоять на своем, не соглашаться ни на какие компромиссы.

Такой эгоистичностью представительницы знака способны разрушить отношения, остудить чувства даже того парня, который в них влюблен по уши.

Если брак завершается разводом, Овны не переживают. Они просто идут по жизни дальше, веря в то, что их счастье непременно найдет их.

Близнецы

Общительность и влюбчивость – качества, которые присущи всем девушкам, родившимся под данным зодиакальным созвездием. Близнецы, когда выйдут замуж, не прекратят общаться с другими мужчинами, будут поддерживать с ними связь, будут знакомиться с ними.

Так эти барышни ведут себя, потому что понимают, что чувства в любой момент могут остыть, что им может захотеться перемен. Так все и происходит: партнер Близнецов остывает к ним, отмечает, что они – натуры непостоянные, оставляет их. А представительницы знака просто уходят к другому, заключают очередной брак.

Стрелец

Только по той причине, что в брак вступать принято, Стрельцы это делают. Девушки этого созвездия отличаются любовью к свободе, к независимости. Поскольку семейная жизнь накладывает определенные ограничения, Стрельцы не могут долго ее терпеть.

Они в какой-то момент устанут от давления со стороны партнера, уйдут от него. Позже Стрельцы встретят нового избранника, окунутся в отношения с ним с головой, выйдут замуж, почувствовав сильную страсть. Но потом все пойдет по привычному для них сценарию.

Скорпион

Искренние чувства барышни этого знака могут испытывать, могут их демонстрировать. Но любовь Скорпионов может быстро смениться ненавистью.

Если мужчина что-то сделает не так, представительницы этого созвездия предпочтут разорвать отношения, а не искать точки соприкосновения. Этим девушкам так проще и удобнее. Им легче все построить заново, чем договариваться.

Дамы этих знаков не страдают от того, что их отношения с очередным мужчиной завершаются расставанием. Они знают, что они сумеют наладить свою жизнь, стать счастливыми и забыть негативный опыт прошлого.

Напомним, внутреннее чутье поможет определить ваших неприятелей и предупредить их интриги.

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