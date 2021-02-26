Гороскоп на пятницу, 26 февраля, подскажет, как представителям разных знаков Зодиака стоит себя вести. Разумеется, к звездам можно прислушаться, а можно действовать по наитию. В любом случае — несколько зодиакальных подсказок не помешают.

Гороскоп на 26 февраля. Фото: stevanovic igor

Овен

Сегодня стоит быть внимательнее. День пройдет спокойно, на работе удастся решить многие ошибки. Во второй половине дня уделите внимание родным и домашним заботам.

Телец

Вы сегодня "магнит" для конфликтов, поэтому сохраняйте спокойствие. Не забывайте твердо отстаивать собственные интересы и быть последовательным в решениях — это покажет независимость.

Близнецы

Сегодня хороший день для улучшения карьерного положения. Впрочем, текущие мелкие проблемы все еще присутствуют — не забудьте обратить на них внимание, дабы решить.

Рак

Возможно, вам придется выбирать между рабочими делами и личными планами, которые включают семью и детей. Будьте готовы объяснять свой выбор каждой из сторон. В остальном день пройдет благополучно.

Лев

На протяжении дня вы будете максимально пассивны. Будьте особо внимательны при выполнении ответственных поручений. Могут ожидаться всплески эмоций, вы будете относиться к окружающим с подозрением.

Дева

Действуйте решительно, но предусмотрительно. Это поможет избежать появления конкурентов. Откажитесь от бессмысленных споров. Не забудьте поддерживать тело в тонусе.

Весы

Не совершайте сегодня необдуманных покупок. Вероятно появление важных для карьеры новостей. В семье возможны недопонимания. Попробуйте не поддаваться апатии, которая попытается вами завладеть.

Скорпион

Проявите повышенную работоспособность, особенно в творческом плане. Возможны различные неожиданности, но вы со всем справитесь. Родные обеспечат взаимопонимание и поддержку.

Стрелец

Оставьте на будущее решение всех дел и проблем. Родные и друзья могут нуждаться в вашей помощи — не стоит им отказывать. Помните: заманчивые предложения могут быть ничем иным, как "сыром в мышеловке".

Козерог

День богатый на выборы со множественными вариантами. Возможны трудности в выборе, а также наличие ошибок при нем. Аккуратней общайтесь с детьми-подростками, чтобы избежать недопониманий.

Водолей

Пятница обещает быть удачной. Если будете решительны и осторожны, вас ожидает успех. Работайте на результат, и материальные перемены к лучшему не заставят себя ждать. Вы способны на большее.

Рыбы

Сегодня вы крайне подвержены мечтательности, но не забывайте о реальности — там вас ждут важные дела. Вероятны сложности с финансами. Будьте осторожны, взвешивайте свои решения.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, для каких пяти знаков Зодиака 2021 год может стать фатальным. Не вам ли придется начать жизнь с чистого листа, узнайте в нашем материале.



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