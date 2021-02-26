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Вечканова Елена
Гороскоп на
пятницу, 26 февраля, подскажет, как представителям разных знаков Зодиака стоит
себя вести. Разумеется, к звездам можно прислушаться, а можно действовать по
наитию. В любом случае — несколько зодиакальных подсказок не помешают.
Гороскоп на 26 февраля. Фото: stevanovic igor
Овен
Сегодня стоит
быть внимательнее. День пройдет спокойно, на работе удастся решить многие
ошибки. Во второй половине дня уделите внимание родным и домашним заботам.
Телец
Вы сегодня "магнит"
для конфликтов, поэтому сохраняйте спокойствие. Не забывайте твердо отстаивать
собственные интересы и быть последовательным в решениях — это покажет
независимость.
Близнецы
Сегодня хороший
день для улучшения карьерного положения. Впрочем, текущие мелкие проблемы все
еще присутствуют — не забудьте обратить на них внимание, дабы решить.
Рак
Возможно, вам
придется выбирать между рабочими делами и личными планами, которые включают
семью и детей. Будьте готовы объяснять свой выбор каждой из сторон. В остальном
день пройдет благополучно.
Лев
На протяжении дня
вы будете максимально пассивны. Будьте особо внимательны при выполнении
ответственных поручений. Могут ожидаться всплески эмоций, вы будете относиться
к окружающим с подозрением.
Дева
Действуйте
решительно, но предусмотрительно. Это поможет избежать появления конкурентов. Откажитесь
от бессмысленных споров. Не забудьте поддерживать тело в тонусе.
Весы
Не совершайте
сегодня необдуманных покупок. Вероятно появление важных для карьеры новостей. В
семье возможны недопонимания. Попробуйте не поддаваться апатии, которая
попытается вами завладеть.
Скорпион
Проявите
повышенную работоспособность, особенно в творческом плане. Возможны различные
неожиданности, но вы со всем справитесь. Родные обеспечат взаимопонимание и
поддержку.
Стрелец
Оставьте на будущее решение всех дел и проблем. Родные и друзья могут нуждаться в вашей помощи — не стоит им отказывать. Помните: заманчивые предложения могут быть ничем иным, как "сыром в мышеловке".
Козерог
День богатый на
выборы со множественными вариантами. Возможны трудности в выборе, а также
наличие ошибок при нем. Аккуратней общайтесь с детьми-подростками, чтобы избежать
недопониманий.
Водолей
Пятница обещает
быть удачной. Если будете решительны и осторожны, вас ожидает успех. Работайте
на результат, и материальные перемены к лучшему не заставят себя ждать. Вы
способны на большее.
Рыбы
Сегодня вы крайне
подвержены мечтательности, но не забывайте о реальности — там вас ждут важные
дела. Вероятны сложности с финансами. Будьте осторожны, взвешивайте свои
решения.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, для каких
пяти знаков Зодиака 2021 год может стать фатальным. Не вам ли придется начать жизнь
с чистого листа, узнайте в нашем материале.
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