Гороскоп на эту неделю 13 – 19 декабря 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 13 – 19 декабря 2021 года! Новую неделю декабря подарит почти всем знакам Зодиака праздничное настроение, которое не испортит даже активный ритм жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен



Овнов ожидает приятная и спокойная неделя. Может показаться, что дел немало, но у вас все удастся выполнить гораздо быстрее и без усилий. Поэтому сохраняйте хорошее настроение, радуйтесь хорошим мгновениям, а также не забывайте продумывать планы на конец года и начало нового. У вас все получится!

Телец



Тельцам также зимняя пора подарит большое настроение и вдохновение выполнить все и больше. Но не забывайте устраивать только время для себя. После активных будней обязательно занимайтесь тем, что доставляет радость. Даже если это просто просмотр сериалов со вкусняшками. Это тоже важно.

Близнецы



Близнецы готовы засыпать все дождем и гирляндами, а также превратить мандаринки в свой ежедневный рацион. Ваше настроение может быть очень заразным в хорошем смысле. Но не пытайтесь навязывать кому свое видение мира. Это позволит избежать лишних конфликтов и насладиться праздничным периодом.



Рак



Раки готовы покорять горы, если у них есть достойная мотивация. Поэтому на этой неделе найдите для себя цель, к которой вы будете активно устремляться. Вдохновение сразу появится, как только вы начнете свой путь. И не забывайте делиться теплом с близкими, ведь ваша поддержка неоценима.



Лев



У Львов очередная неделя декабря покажется довольно активной, но в ней будет немало положительных моментов, которые не будут давать уровню энергии падать. Поэтому сосредоточьте внимание именно на них. Сейчас ваша доброжелательность и харизматичность могут стать ключевым оружием в борьбе с излишними конфликтами.



Дева



Девы постепенно готовятся к концу года. что может вызвать у них непреодолимое желание спрятаться где-нибудь далеко от дел. Но лучше не избегать задач, а верно распланировать свое время. Вам удастся справиться со всем гораздо быстрее и легче, если вы не будете паниковать.



Весы

Весы в новой декабрьской неделе разделятся на два лагеря: кто-то будет в восторге от предвкушения праздников, а кто-то совсем потеряет настроение и веру в чудо. Последним нелишне будет подумать о том, как изменить ситуацию и постепенно изменять свою рутину. А вот первые будут просто незаурядными мотиваторами для всех остальных.

Скорпион



Скорпионы начинают яркую полосу своей жизни, в которой готовы учиться, узнавать и идти вперед, не оборачиваясь. И это отличный период, чтобы расстаться со всем, что уже не доставляет вам радость. Избавьтесь от лишних вещей и переосмыслите свои отношения с окружающими.



Стрелец



Стрельцам новая неделя принесет большое количество нрава и счастья. Но для этого нужно быть открытым и не искать мелкий негатив в огромном позитиве. Больше улыбайтесь, извините тепло близким, а также не забывайте, что иногда полезно делать подарки без причин.



Козерог



Козероги в новой неделе декабря наконец-то поймут, как важно распределять обязанности и силы. Останавливайтесь, когда чувствуете, что слишком увлеклись делами. Даже небольшой перерыв позволит восстановить энергию и пополнить уровень вдохновения еще больше. Позаботьтесь о себе.



Водолей



Водолеям зима принесет немало сюрпризов и открытий, к которым следует быть готовыми хотя бы нравственно. Поэтому выключите негативное настроение и настройтесь, что этот месяц будет действительно сказочным. Радуйтесь маленькими мелочами и ставьте большие цели. Сейчас ваше звездное время.



Рыбы



Рыбы, достаточно искать миллион причин что-то не делать. Сейчас только от вас зависит, приблизитесь ли вы к своим мечтам. Итак начинайте двигаться к ним хотя бы небольшими шагами. И пусть чужая критика не позволяет вам опускать руки, ведь рядом всегда будут поддержащие.

Напомним, гороскопы на разную тематику просто заполонили сеть. Исследователи выяснили, какие типы людей склонны доверять прогнозам от астрологов. Как пишет Psych News Daily, нарциссизм – самый сильный показатель веры в астрологию. Кроме того, вера связана с интеллектом: чем выше IQ, тем ниже вероятность чтения гороскопов. Есть также корреляция с полом и возрастом: женщины и пожилые люди больше склонны доверять звездам.



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