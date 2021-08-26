Гороскоп на четверг, 26 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то необычным. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны – вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.

Телец

Сложный день, который пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Близнецы

В вашей жизни намечается переход к другой сфере деятельности или выход на иной уровень развития. Не упустите свой шанс. В делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое повлечет за собой непредвиденные расходы.

Рак

Крайне неблагоприятный день – день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомцами. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Любовь покидает вас. От вас зависит – расстанетесь вы сейчас или немного позже. Разрыв почти неизбежен.

Лев

Благоприятный день. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для спорта, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Дева

Не исключено, что сегодня вам придется более внимательно присмотреться к коллегам по работе, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения.

Весы

Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звезды рекомендуют активно защищать собственные интересы, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Во второй половине дня исключите крупные капиталовложения или покупки – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям.

Скорпион

Весьма вероятно, что женщин-Скорпионов ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. У мужчин-Скорпионов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, что придется обратиться к специалисту.

Стрелец

Терпение, выдержка и трудолюбие позволят получить помощь начальства, покровителя или партнера по бизнесу. Смело беритесь за любое дело – вероятность успеха очень велика. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что во второй половине дня вы сможете решить проблемы личной жизни.

Козерог

Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, потому что оно впоследствии окажется не очень выгодным для вас. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем внимании. Вероятно, вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут справиться с ситуацией.

Водолей

Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Не идите напролом, и вам представится возможность спокойно довести до конца задуманное дело. Легко будут решаться все задачи, как практические, так и теоретические. Отношения с окружающими стабилизируются.

Рыбы

В целом хороший день. Он обещает денежные доходы, хорош для покупок. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сумеете принять правильного решения. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей. Однако не стоит полностью на них полагаться.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 23 — 29 августа 2021. Последняя неделя августа будет ярким и загруженным событиями для большинства знаков Зодиака.

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