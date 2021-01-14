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Гороскоп на четверг 14 января: кому повезет

Сейчас вам стоит отдохнуть, съездить куда-нибудь, где профессиональные заботы и домашние хлопоты не станут о себе напоминать

сегодня, 07:30
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на четверг 14 января: кому повезет

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Хороший день  для получения премии, начало  работы в новой должности. Можно смело  начинать  новый проект, проявлять инициативу – звезды на вашей стороне.

Телец

В семье царит взаимопонимание и  любовь,  не нарушайте это  хрупкое равновесие.

Близнецы

Вам нужно этот  день посвятить себе: куда-нибудь съездить,  отдохнуть, получить позитивные эмоции и радость  от произошедшего. Старайтесь не перезагружать себя в работе.

Рак

Старайтесь не спешить в работе. Если вас будут подгонять,  объясните, что спешка ни к чему хорошему  не приведет. Анализируйте происходящего, могут появиться  завистники, мечтающие о вашей должности.

Лев

Появится возможность показать ваши профессиональные качества и доказать руководству, что вы стоите много и заслуживаете на повышение зарплаты – не упустите свой шанс. Родные будут  требовать от вас вашего внимания.

Дева

Звезды рекомендуют сделать покупку для  дома, для украшения интерьера. Также неплохой день для финансовых операций.

Весы

Хорошее время, чтобы восстановить разорванные отношения, попросить прощения, если виноваты, простить, если обидели вас.

Скорпион

Вас могут специально  ввести в заблуждение – не поддавайтесь на провокации. Вечером может появиться  внезапно романтическое свидание.

Стрелец

Ваш всплеск энергии  будет направлен на  работу,  на  усилие подтянуть рабочие дела, но не забывайте о своей семье,  им понадобится ваша поддержка.

Козерог

Если есть возможность, то вечер посвятите отдыху, лучше всего за пределами города.

Водолей

Не  берите  на себя много ответственности – может пострадать вага карьера  и отношение с руководством. Хороший день, чтобы посвятить его семье.

Рыбы

Постарайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами и партнерами: от их поддержки сейчас во многом зависит ваш профессиональный успех.

 Напомним, не тратьте время на то, чтобы кого-то переспорить, в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне


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Источник: https://mixnews.lv/
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