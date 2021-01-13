Гороскоп на среду 13 января для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с членами семьи.

Телец

Займитесь делами, которые вы давно откладывали. Также звезды вам советуют докрыть своей интуиции. Вечером избегайте общения, даже с интернетом.

Близнецы

Ваши друзья – могут быть вашей поддержкой. Будьте настойчивее, хороший день для реализации проектов. Неплохой день для планирования работы на будущее.

Рак

Будьте готовы, ваш профессионализм может проверить руководство и поставить под сомнение. Старайтесь быть уверенными в себе, несмотря на мелкие неприятности.

Лев

Вам могут предложит туманный проект, от которого неизвестно, будет ли прибыль. Старайтесь все взвешивать.

Дева

Не поддавайтесь эмоциям, даже если вас пытаются вывести на скандал. На работе может штормит: коллеги могут ставить палки в колеса.

Весы

Не заключайте пари, не нужно поддаваться на провокации. Хороший день для работы и проявления какого-либо творчества.

Скорпион

Не тратьте время на то, чтобы кого-то переспорить, в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне.

Стрелец

Вечером возможен конфликт со старшими родственниками. Если вы еще не встретили свою пару – есть шанс встретить свою половинку.

Козерог

Звезды рекомендуют заняться финансовыми вопросами: хороший день для сделок. Но также звезды рекомендуют не делать неспешных покупок.

Водолей

Не все перемены могут быть хорошими, но старайтесь приложить усилие или терпение. Со временем поменяется на лучшее: и ваши недруги могут стать вашими врагами. На работе из-за мелких пакостей от коллег, вы можете расстраиваться, впускайте в жизнь больше позитивных моментов, побудьте с семьёй.

Рыбы

Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой.

Напомним, 12 января н ачальство может делать вам критические замечания и, возможно, заставит переделывать ранее выполненную работу

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