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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на апрель: астролог назвала самые опасные дни для пяти знаков Зодиака
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Гороскоп на апрель: астролог назвала самые опасные дни для пяти знаков Зодиака

Апрель – середина весны, самый разгар сезона любви и романтики. Но легкость и радость испортят отдельные неудачные дни

сегодня, 09:13
Автор:

Елизавета Черных

Большинству знакам Зодиака стоит ожидать неприятных событий в конце месяца. Об этом на своем канале в Youtube рассказала астролог Василиса Володина, передает издание OBOZREVATEL.

Гороскоп на апрель: астролог назвала самые опасные дни для пяти знаков Зодиака

Гороскоп на апрель: астролог назвала самые опасные дни для знаков зодиака - фото из открытых источников

Близнецы

По словам специалиста, с 4 апреля представителей этого знака ждет много встреч и поездок. Однако, если переусердствовать с активностью, то после 20 апреля есть риск ощутить упадок сил и недостаток финансов. Астролог считает, что следует рационально распределять свою энергию и силу. 2 и 10 апреля станут удачными днями для Близнецов, а вот 24-25 апреля – высокострессовые дни.

Дева

Даже в повседневных ситуациях может показаться, что представители это знака Зодиака "играю с огнем". Подтверждением этому может стать сильное ощущение неуверенности, к которому следует прислушаться, отложив задуманное действие. Астролог считает, что 17-18 и 24 апреля Девы должны быть предельно внимательны и осторожны. 

Скорпион

По словам астролога, на протяжение всего апреля этот знак Зодиака будет на грани напряжения. Специалист считает, чтобы направить энергию в нужное русло, нужно задать наиболее значимую цель и не распыляться на другие. Ошибки, которые Скорпионы могут допустить с 1 по 10 апреля, обернутся неприятностями и проблемами, которые будут решаться на протяжении нескольких месяцев. 

Стрелец

Астролог сообщает, что основной темой апреля для Стрельцов станут дети или планы завести их. Заниматься вопросами пополнения в семье нужно в первой половине апреля, поскольку во второй половине месяца придется серьезно заняться здоровьем. Сообщается, что другие дела лучше планировать на первую половину апреля. 

Рыбы

Для представителей этого знака Зодиака месяц начнется с неприятного конфликта или инцидента с близкими людьми. Напряженная ситуация в ближайшем окружении может продлиться до 20 апреля. По словам астролога, Рыбам очень важно не планировать ничего грандиозного в следующем месяце. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о пяти знаках Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/goroskop-na-aprel-astrolog-nazvala-samyie-opasnyie-dni-dlya-znakov-zodiaka.htm?_gl=1*1c70ldn*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjQ3OTEzMy4xNC4xLjE2MTY0NzkxNTEuMA..&_ga=2.72126419.1322163972.1616479152
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