Гороскоп на 14 февраля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Вам сейчас необходимы положительные эмоции, постарайтесь походить по магазинам или купить себе приятную мелочь. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию, не раскрывайте своих секретов.

Телец

Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте лишь самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Старайтесь в день всех влюбленных не думать о работе, а просто настроится на позитивный лад, даже если у вас нет своей половинке.

Близнецы

Негативные мысли, скандалы вам сейчас ни к чему. По возможности не принимайте участия в дискуссиях и конфликтах. Если вас вызвали на работу в праздник – старайтесь не поддаваться негативным мыслям.

Рак

Не ссорьтесь со своей второй половинкой, а постарайтесь сделать ей приятное в этот день: пригласите в кафе или просто погулять. Уходите любым способом от споров, они могут стать началом большого конфликта.

Лев

Не конфликтуйте, избегайте ссор и не забывайте, что сегодня лучше идти на уступки с близким человеком. Можно положиться на старые связи, которые откроют новые перспективы.

Дева

У вас сегодня хорошее настроение и хороший день в принципе. Вам не придется справляться с задачами в одиночку – друзья и союзники готовы прийти на помощь.

Весы

Молодым людям будет сложно находить общий язык с родителями, старайтесь абстрагироваться и любой скандал перенести на другой день.

Скорпион

Не самое лучшее время для новых дел, подумайте еще раз и перенесите на рабочее время. При общении с членами семьи, особенно со старшими родственниками, не перегибайте палку.

Стрелец

Старайтесь все запланированные сегодня дела делать спокойно, без скандалов. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра.

Козерог

Не давайте свою помощь в конфликте других людей, вас могут втянуть в скандал, который вы будете выдыхать еще долго. Не идите на поводу у чужих прихотей. Больше времени посвятите делам, доставляющим вам радость.

Водолей

Хороший спокойный для вас день. Избегайте решения финансовых вопросов. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг

Рыбы

Берите свою половинку и поезжайте в ресторан или с друзьями на посиделки. Можете просто приятно провести время в компании друзей. Походы по магазинам также доставят радость. Не забудьте купить подарок любимому человеку.

Напомним, в этот день ваша нервная система может быть крайне чувствительной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени

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