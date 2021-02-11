Гороскоп на четверг 11 февраля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп. Фото mixnews.lv

В отношениях с близкими людьми проявите терпение и воздержитесь от критики. Постарайтесь быть им поддержкой.

Телец

Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить теплую обстановку в доме. Проведите вечер с любимым человеком.

Близнецы

При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени. Присмотритесь к своему здоровью.

Рак

Радуйте себя приятными мелочами. Для хорошего самочувствия имеет смысл начать курс оздоровительных процедур.

Лев

Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Дева

Доверяйте своей логике, она подскажет вам верные решения.

Весы

Щедро одаривайте окружающих знаками симпатии – что-то приятное обязательно придет взамен.

Скорпион

Сейчас вы будете чувствовать тех, от кого могут исходить неприятности.

Стрелец

Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи.

Козерог

Дела, которые вызывают у вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить.

Водолей

Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий.

Рыбы

Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед.

Напомним, проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций





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