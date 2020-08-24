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Главная Новости Досуг психология Хронические холостяки: астрологи назвали знаки зодиака, которым не везет в любви
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Хронические холостяки: астрологи назвали знаки зодиака, которым не везет в любви

Любовные неудачи могут преследовать человека просто потому, что так распорядились звезды

сегодня, 03:36
Автор:

Виолетта Комаровская

Любовь - это чудесное чувство. Однако познать его суждено далеко не всем. Иногда в этом виноват не столько сам человек, сколько звезды, под которыми он родился. Как знак зодиака влияет на отношения с противоположным полом, пишет Slovofraza. 

Овен

Хронические холостяки: астрологи назвали знаки зодиака, которым не везет в любви

Любовный гороскоп. Фото: zavodila.com

Овен - это один из самых упрямых знаков зодиака. Именно поэтому построить гармоничные отношения им очень непросто. Для этого, например, нужно научиться идти на компромисс, чего Овны делать не хотят. В любых отношениях они четко устанавливают свои границы и следят за тем, чтобы их никто не нарушал, как и их личное пространство. Это, конечно же, устраивает далеко не всех, поэтому Овны и остаются со временем одни со своими границами. 

Телец

Тельцам построить крепкие отношения зачастую мешает их самовлюбленность. Им сложно представить ситуацию, когда личное пространство придется делить с кем-то еще. Отношения - для них скорее вынужденная мера. Гораздо больше им по душе оставаться холостяками. К слову, Тельцы не страдают от нехватки внимания со стороны противоположного пола, но построить серьезные длительные отношения им удается довольно редко. 

Рак

Раки - это очень чуткие и нежные создания. Они мечтают о крепкой любви - одной на всю жизнь. Вот только найти такую им удается достаточно редко. А все потому, что Раки вечно недовольны чем-то в своем партнере. Они мечутся от одного человека к другому, пытаясь отыскать призрачный идеал. Ко всему этому Раки еще и страшные ревнивцы, которые своими упреками легко могут убить даже самые крепкие отношения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые пьющие


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