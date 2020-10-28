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Главная Новости Досуг психология Финансовый гороскоп на ноябрь: кому звезды пророчат богатство
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Финансовый гороскоп на ноябрь: кому звезды пророчат богатство

Одним придется хорошо поработать для получения дополнительной прибыли, а другим на голову свалится пассивный доход

сегодня, 11:48
Автор:

Виолетта Комаровская

В ноябре большую часть времени покровительствовать нашим финансам будет Венера. Она очень любит спокойную и размеренную жизнь, а поэтому попытается угодить всем. Однако некоторым все же повезет пополнить свой бюджет гораздо больше остальных. Среди таких счастливчиков оказались Девы, Весы, Скорпионы, Рыбы и Овны, пишет Slovofraza.

Финансовый гороскоп на ноябрь: кому звезды пророчат богатство

Финансовый гороскоп на ноябрь. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Дева

Добывать деньги в ноябре Девам лучше всего в паре с кем-то. Часть ответственности смело можно переложить на партнера. Тянуть все на себе — сейчас совершенно ни к чему. Главное найти такого же рационального человека, который укажет на дополнительные источники дохода.

Весы

У Весов будет отлично работать чутье на деньги. Интуиция подскажет, куда именно следует двигаться, чтобы получить максимальную прибыль. А природное умение общаться с людьми и приятная внешность только помогут пополнить семейный бюджет. 

Скорпион

Уже 21 ноября Венера перейдет в знак Скорпиона. И он уже своих подопечных точно не обидит. На привлечение денег будут работать их умение рисковать, а также мощная энергетика. Благодаря сексуальному магнетизму, в жизни могут появиться состоятельные поклонники. 

Рыбы и Овны

У представителей этих знаков зодиака в ноябре с зарабатыванием денег не сложится. Но и бедствовать они точно не будут. Они смогут спокойно жить за счет других, либо же на голову им свалится пассивный доход. Это может быть прибыль от прошлых инвестиций или же социальные выплаты. Правда, есть опасность, что и Рыбы и Овны могут поддаться соблазну взять кредит на красивую жизнь. Выплачивать то его рано или поздно все равно придется.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в ноябре лучше всего стричься по лунному календарю.


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