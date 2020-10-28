Лунный календарь стрижек: когда в ноябре идти к парикмахеру

Луна и ее фазы оказывают огромное влияние на жизнь человека. Ее воздействию подвержены, в том числе, и наши волосы. Если рассчитать время стрижки правильно, то можно легко добиться желаемого эффекта — волосы либо будут быстрее расти, либо на дольше сохранят форму стрижки. Об этом пишет "Униан".

Календарь стрижек в ноябре. Фото: pikabu.ru

Когда возникло желание поменять прическу, прежде всего, стоит обратить внимание на фазы Луны. В период растущей — волосы растут быстро. Он скорее подойдет тем, кто просто желает убрать кончики. Если же хотите, чтобы прическа дольше сохраняла форму, лучше выбрать фазу убывающей Луны. Тогда волосы растут медленнее.

А вот самым лучшим периодом для стрижки считается полнолуние. В это время волосы очень послушные и пышные. К тому же, именно эта фаза идеально подойдет для кардинальных перевоплощений.

В ноябре убывающая Луна выпадает на период с 1 по 14 число. Новолуние произойдет 15 ноября. Далее следует фаза растущей Луны — с 16 по 29 ноября. Ну а полнолуние ожидается 30 ноября.

Благоприятными днями для стрижки в ноябре 2020 года являются: 3, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 23, 27 и 30 число.

Окрашивать волосы лучше всего: 1, 2, 8, 9, 11, 16, 27 и 29 ноября.

Лучше отказаться от стрижки: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 25, 28 и 29 ноября.

Для маникюра и педикюра идеально подойдут: 16, 17, 18, 19, 20 и 21 ноября.

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