Это стоит знать: пять вещей, которые портят внешний вид женщины

Каждой девушке хочется всегда выглядеть красиво и стильно, чтобы ловить на себе внимание мужчин, поэтому в ход идет косметика, дорогие вещи и даже пластические операции. Но на самом деле, "удешевить" образ и внешний вид девушки могут "мелочи", на которые мало кто обращает внимание.

Что портит внешний вид женщины (фото из открытых источников)

Секущиеся волосы

Ухоженные и красивые волосы — визитная карточка девушки. Нужно следить за тем, чтобы локоны были здоровые, без секущихся кончиков, потому что стрижка также является важным элементом имиджа.

Сутулость

Ровная и красивая осанка делает женщину более привлекательность. Подсознательно мужчины обращают внимание на представительниц прекрасного пола, которые заявляют о своей уверенности, а сутулость превращает женщину в "серую мышь".

Нецензурные слова, громкая речь

Женщина должна следить за своей речью и поменьше употреблять нецензурной лексики, потому что это может отталкивать мужчин и указывать на ее маленький словарный запас.

Запах

От женщины должен исходить приятный и завораживающий аромат, а не запах пота, сигарет, алкоголя и дешевого парфюма.

Агрессивность

Негатив, агрессивное поведение, нервозность — все это абсолютно не красит женщину, а наоборот, создает о ней неприятное впечатление. Мужчины предпочитают более ласковых и открытых женщин.

Напомним, многие женщины скрывают свой истинный возраст, но на теле есть зоны, которые могут его выдавать невооруженным глазом. Что нужно знать представительницам прекрасного пола?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина, которая обречена на одиночество может не только быть внешне непривлекательной для мужчин, но и иметь целый ряд других признаков. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, почему женщина может сама разрушать свое счастье.

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