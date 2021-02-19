Эксперты рассказали, каким образом игра помогает дисциплинировать детей

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Седлецкая Татьяна
Это может показаться удивительным, но именно игра – решение всех тех
проблем, которые родители обычно пытаются исправить с помощью дисциплины.
Мама играет с ребенком. Фото: dymova-english.ru
Многие родители застряли в убеждениях о том, что с помощью строгой дисциплины мы сможем контролировать
результат проблемного поведения наших детей и решить эти проблемы с поведением.
Это именно тот тип мышления, которому необходимо противостоять, — говорит
детский психолог, Анастасия Бирюкова, — контролируя результаты поведения детей
посредством правил и норм дисциплины, ожидаемого результата мы можем не
получить по двум основным причинам:
1. дети не умеют мыслить с точки зрения последствий своего поведения
2. основные проблемы, которые приводят к возникновению плохого поведения у детей не всегда могут быть устранены путем дисциплинирования.
Когда мы сталкиваемся с тревожным поведением своего ребенка, мы должны
изначально спросить себя, какое поведение мы хотели бы видеть вместо этого?
Получив ответ, можно начинать искать пути как придать некоторую забаву обучению
правилам и нормам, чтобы сделать его увлекательным и в то же время получить
ожидаемый результат.
Игра и отношение со взрослыми
Отсутствие правильных отношений со взрослыми (родителями, воспитателями,
педагогами) вызывает у детей естественный инстинкт противостоять воле другого
человека. Когда между взрослым и ребенком добавляется элемент игры, желание
противостоять тает.
Игра и эмоциональное выражение
Детские эмоциональные импульсы могут быть довольно сильными и находить свой
выход в не совсем цивилизованной форме. Подберите игру (сказкотерапия) которая
сможет научить ребенка выражать свои эмоции без реальных последствий.
Игра также хороший способ не только "потушить" чрезмерные эмоции, но и
отыскать новые. Каждый ребенок должен уметь правильно поминать и чувствовать
печаль, грусть и слезы, счастье и любовь и т.д.
Ранее для "Комментариев" специалисты рассказали, как научить ребенка самодисциплине.
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