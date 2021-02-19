logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

54266.89

ETH/USD

1945.73

LTC/USD

230.31

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Эксперты рассказали, каким образом игра помогает дисциплинировать детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты рассказали, каким образом игра помогает дисциплинировать детей

Дисциплина, как правило, ассоциируется у родителей с правилами поведения, а игра с творчеством и свободой действий

сегодня, 18:01
Автор:

Седлецкая Татьяна

Это может показаться удивительным, но именно игра – решение всех тех проблем, которые родители обычно пытаются исправить с помощью дисциплины.

Эксперты рассказали, каким образом игра помогает дисциплинировать детей

Мама играет с ребенком. Фото: dymova-english.ru

Многие родители застряли в убеждениях о том, что с помощью  строгой дисциплины мы сможем контролировать результат проблемного поведения наших детей и решить эти проблемы с поведением.

Это именно тот тип мышления, которому необходимо противостоять, — говорит детский психолог, Анастасия Бирюкова, — контролируя результаты поведения детей посредством правил и норм дисциплины, ожидаемого результата мы можем не получить по двум основным причинам:

1. дети не умеют мыслить с точки зрения последствий своего поведения

2. основные проблемы, которые приводят к возникновению плохого поведения у детей не всегда могут быть устранены путем дисциплинирования.  

Когда мы сталкиваемся с тревожным поведением своего ребенка, мы должны изначально спросить себя, какое поведение мы хотели бы видеть вместо этого? Получив ответ, можно начинать искать пути как придать некоторую забаву обучению правилам и нормам, чтобы сделать его увлекательным и в то же время получить ожидаемый результат.

Игра и отношение со взрослыми

Отсутствие правильных отношений со взрослыми (родителями, воспитателями, педагогами) вызывает у детей естественный инстинкт противостоять воле другого человека. Когда между взрослым и ребенком добавляется элемент игры, желание противостоять тает.

Игра и эмоциональное выражение

Детские эмоциональные импульсы могут быть довольно сильными и находить свой выход в не совсем цивилизованной форме. Подберите игру (сказкотерапия) которая сможет научить ребенка выражать свои эмоции без реальных последствий.

Игра также хороший способ не только "потушить" чрезмерные эмоции, но и отыскать новые. Каждый ребенок должен уметь правильно поминать и чувствовать печаль, грусть и слезы, счастье и любовь и т.д.

Ранее для "Комментариев" специалисты рассказали, как научить ребенка самодисциплине


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/a-calm-approach-to-discipline/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ