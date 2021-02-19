Эксперты рассказали, каким образом игра помогает дисциплинировать детей

Это может показаться удивительным, но именно игра – решение всех тех проблем, которые родители обычно пытаются исправить с помощью дисциплины.

Мама играет с ребенком. Фото: dymova-english.ru

Многие родители застряли в убеждениях о том, что с помощью строгой дисциплины мы сможем контролировать результат проблемного поведения наших детей и решить эти проблемы с поведением.

Это именно тот тип мышления, которому необходимо противостоять, — говорит детский психолог, Анастасия Бирюкова, — контролируя результаты поведения детей посредством правил и норм дисциплины, ожидаемого результата мы можем не получить по двум основным причинам: 1. дети не умеют мыслить с точки зрения последствий своего поведения 2. основные проблемы, которые приводят к возникновению плохого поведения у детей не всегда могут быть устранены путем дисциплинирования.

Когда мы сталкиваемся с тревожным поведением своего ребенка, мы должны изначально спросить себя, какое поведение мы хотели бы видеть вместо этого? Получив ответ, можно начинать искать пути как придать некоторую забаву обучению правилам и нормам, чтобы сделать его увлекательным и в то же время получить ожидаемый результат.

Игра и отношение со взрослыми

Отсутствие правильных отношений со взрослыми (родителями, воспитателями, педагогами) вызывает у детей естественный инстинкт противостоять воле другого человека. Когда между взрослым и ребенком добавляется элемент игры, желание противостоять тает.

Игра и эмоциональное выражение

Детские эмоциональные импульсы могут быть довольно сильными и находить свой выход в не совсем цивилизованной форме. Подберите игру (сказкотерапия) которая сможет научить ребенка выражать свои эмоции без реальных последствий.

Игра также хороший способ не только "потушить" чрезмерные эмоции, но и отыскать новые. Каждый ребенок должен уметь правильно поминать и чувствовать печаль, грусть и слезы, счастье и любовь и т.д.

Ранее для "Комментариев" специалисты рассказали, как научить ребенка самодисциплине.

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