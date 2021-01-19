Специалисты рассказали, как научить ребенка самодисциплине

Дети способны дисциплинировать себя самостоятельно, они просто могут не уметь делать это, не зная границ.

Ребенок делает уроки. Фото: shutterstock

Установите жесткие правила

Дети, которые считают, что они могут делать и получить все, что им хочется, как правило, действуют путем нытья или истерики, если их требования не выполняются. Дети, которые понимают, что существуют четко определенные границы, со временем учатся самостоятельно регулировать и соблюдать ограничения.

Объясните детям, почему

Вы не должны давать своим детям сложные объяснения о том, почему вы ожидаете от них определенного поведения. Но если ваш ребенок понимает, что есть простые причины ваших правил, он поймет, что они не являются произвольными и будет более склонен тому, чтобы их соблюдать. Например, вы можете сказать: "Ты должен ложиться спать в 9 часов, потому что твоё тело нуждается в отдыхе, чтобы оставаться сильным и здоровым".

Похвала и благодарность

Вы хвалите ребенка за то, что он застелил свою кровать, помог накрыть на стол, или позволил сестре играть своей игрушкой? Скажите ему: "Здорово, что ты вспомнил правила и застелил свою постель. Спасибо тебе!".

Понятие "совесть"

Если маленький ребенок плохо себя чувствует, когда ослушался вас, не пытайтесь сразу минимизировать его дискомфорт. Небольшое чувство вины является неотъемлемой частью обучения, чтобы определить правильное от неправильного.

Навыки решения проблем

Одна из основных причин, почему дети ведут себя плохо — они чувствуют себя разочарованными и беспомощными. Когда вы даете детям необходимые рекомендации, как они должны воспринимать определенные вещи, они будут вести себя лучше, так как будут подготовлены, смогут заботиться о себе.

Пусть дети принимают решения

Дайте детям возможность делать самостоятельный выбор, как только они станут достаточно взрослыми. Советуйтесь с ребенком, какие закуски он хочет взять в школу и т.д. После того, как дети научатся управлять этими маленькими решениями, поставьте мнение ребенка на ступеньку выше.

Участие в мероприятиях, которые воспитывают терпение

Поощряйте ребенка делать вещи, которые не демонстрируют немедленные результаты, например, складывайте большие пазлы по вечерам, или посадите семена цветка, чтобы наблюдать за его ростом.

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