Эксперты объяснили связь между полом человека и его эмоциональным выражением

"Эмоциональные" слезы имеют иной химический состав, чем слезы, произведенные, например, от пыли, попавшей в глаза. Доктор Уильям Фрей, биохимик и "слезный эксперт" в медицинском центре Миннеаполиса, обнаружил, что слезы во время сильных эмоций содержат гормоны стресса. Другими словами, когда мы плачем, мы буквально выплескиваем стресс. Освобождение организма от слез становится важной потребностью человека – и мужчин, и женщин.

Мужчина и женщина. Фото: psychologies.today

Тем не менее с момента подгузников существует отдельный набор правил для мальчиков и девочек.

"Исследования показывают, что люди по-разному реагируют на младенцев и детей младшего возраста в зависимости от пола ребенка, — говорит доктор Кристель Томасин, доцент кафедры психологии в Университете Оттавы, — на самом деле это не "сдвиг" в родительской практике, а скорее набор социальных влияний, которые формируют развитие детей с раннего возраста".

На эмоциональное здоровье ребенка влияет эмоциональное здоровье родителей!

Помимо вопросов, созданных в домашних условиях, мальчики пытаются определить свою собственную мужественность, ведь в современном мире эмоциональное выражение считается сугубо женским качеством. Люди должны изменить свое отношение к эмоциональному выражению — мальчики должны видеть людей, которые выражают широкий диапазон эмоций, а мужчины должны быть осторожны, чтобы не стыдить и не препятствовать выражению эмоций у мальчиков. Проще говоря – не стоит ругать мальчика за слезы, вы должны объяснить ему и помочь понять те чувства, которые он испытывает.

Эксперты также призывают родителей поощрять мальчиков исследовать широкий круг интересов и деятельности, независимо от дискриминации по половому признаку, в том числе искусство и художественная деятельность. Мальчики должны быть в состоянии выразить агрессию и энергию. Вот что делает мальчиков мальчиками. Следует также отметить, что этот выход является столь же ценным и в жизни девочек.

Психологи продолжают говорить о том, что нам нужно добраться до точки, где молодые люди не чувствуют необходимости отказаться от того, что общество считает как "женское", в том числе и возможность открыто смеяться или плакать на публике.

Ранее "Комментарии" писали о том, что нельзя говорить мужчине.

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