Эксперты объяснили связь между полом человека и его эмоциональным выражением

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Седлецкая Татьяна
"Эмоциональные" слезы имеют иной химический состав, чем
слезы, произведенные, например, от пыли, попавшей в глаза. Доктор Уильям Фрей,
биохимик и "слезный эксперт" в медицинском центре Миннеаполиса, обнаружил, что
слезы во время сильных эмоций содержат гормоны стресса. Другими словами, когда
мы плачем, мы буквально выплескиваем стресс. Освобождение организма от слез
становится важной потребностью человека – и мужчин, и женщин.
Мужчина и женщина. Фото: psychologies.today
Тем не менее с момента подгузников существует отдельный набор правил для мальчиков и девочек.
На
эмоциональное здоровье ребенка влияет эмоциональное здоровье родителей!
Помимо вопросов, созданных в домашних условиях, мальчики
пытаются определить свою собственную мужественность, ведь в современном мире
эмоциональное выражение считается сугубо женским качеством. Люди должны
изменить свое отношение к эмоциональному выражению — мальчики должны видеть
людей, которые выражают широкий диапазон эмоций, а мужчины должны быть
осторожны, чтобы не стыдить и не препятствовать выражению эмоций у мальчиков. Проще
говоря – не стоит ругать мальчика за слезы, вы должны объяснить ему и помочь
понять те чувства, которые он испытывает.
Эксперты также призывают родителей поощрять мальчиков
исследовать широкий круг интересов и деятельности, независимо от дискриминации
по половому признаку, в том числе искусство и художественная деятельность. Мальчики
должны быть в состоянии выразить агрессию и энергию. Вот что делает мальчиков
мальчиками. Следует также отметить, что этот выход является столь же ценным и в
жизни девочек.
Психологи продолжают говорить о том, что нам нужно добраться
до точки, где молодые люди не чувствуют необходимости отказаться от того, что
общество считает как "женское", в том
числе и возможность открыто смеяться или плакать на публике.
Ранее "Комментарии" писали о том, что нельзя говорить мужчине.
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