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Эксперт развенчала самые популярные мифы об изменах

Секс-коуч Екатерина Бибишева развенчала три самых популярных мифа об изменах: во что давно нужно перестать верить

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Измена — одна из самых основных и частых причин разрушения брака и отношений. Она приносит боль, разочарование и потерю доверия к своей половинке. А еще у многих людей очень обострен страх измены, а все из-за мифов, которыми она обросла. Секс-коуч Екатерина Бибишева рассказала, во что не стоит верить. 

Эксперт развенчала самые популярные мифы об изменах

Мифы об изменах (фото из открытых источников)

Мужская измена отличается от женской

На самом деле и мужчинам, и женщинам одинаково хочется секса, женщинам тоже не чуждо желание экспериментов. Но общество настырно приписывает полигамность мужчинам. А женщин заставляют жертвовать своими интересами и своими желаниями ради семьи. Очень удобное вранье. Однако зачастую единственное, что останавливает женщину от приключений — это ответственность и семейные обязанности, которые просто не оставляют ей времени на любовные похождения.

Изменяют из-за проблем в отношениях

Это правда лишь отчасти: даже если проблемы есть, все мы взрослые люди и можем их решить. Просто взять на себя ответственность за свою семью и начать диалог. А вот изменщикам такой ответственности не хватает.

Если изменяют, значит, в партнере чего-то не достает

Зачастую измена происходит не из-за нехватки чего-то в партнере, а из-за нехватки чего-то в себе в контексте этих отношений: например, они начинают подавлять, душат, не дают проявиться. И тогда любовник или любовница становятся отдушиной, в которой человек может быть другим. Поэтому всегда помните, что первопричина кроется не в партнере, а в вас самих.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.


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Источник: https://www.womanhit.ru/psychology/on-i-ona/2021-12-27-pochemu-myizmenjaem-razvenchivaem-top3mifa/
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