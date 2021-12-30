Эксперт развенчала самые популярные мифы об изменах

Измена — одна из самых основных и частых причин разрушения брака и отношений. Она приносит боль, разочарование и потерю доверия к своей половинке. А еще у многих людей очень обострен страх измены, а все из-за мифов, которыми она обросла. Секс-коуч Екатерина Бибишева рассказала, во что не стоит верить.

Мифы об изменах (фото из открытых источников)

Мужская измена отличается от женской

На самом деле и мужчинам, и женщинам одинаково хочется секса, женщинам тоже не чуждо желание экспериментов. Но общество настырно приписывает полигамность мужчинам. А женщин заставляют жертвовать своими интересами и своими желаниями ради семьи. Очень удобное вранье. Однако зачастую единственное, что останавливает женщину от приключений — это ответственность и семейные обязанности, которые просто не оставляют ей времени на любовные похождения.

Изменяют из-за проблем в отношениях

Это правда лишь отчасти: даже если проблемы есть, все мы взрослые люди и можем их решить. Просто взять на себя ответственность за свою семью и начать диалог. А вот изменщикам такой ответственности не хватает.

Если изменяют, значит, в партнере чего-то не достает

Зачастую измена происходит не из-за нехватки чего-то в партнере, а из-за нехватки чего-то в себе в контексте этих отношений: например, они начинают подавлять, душат, не дают проявиться. И тогда любовник или любовница становятся отдушиной, в которой человек может быть другим. Поэтому всегда помните, что первопричина кроется не в партнере, а в вас самих.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.

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