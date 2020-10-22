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Быстрый тест, который поможет определить ваш психологический возраст

Определить, кто же живет внутри вас - старик или ребенок, - можно в течение нескольких секунд

сегодня, 10:40
Автор:

Виолетта Комаровская

Наверняка, вы встречали пожилого человека, который ведет себя как подросток. Или же наоборот — юношу, который размышляет так, словно прожил долгую осознанную жизнь. Все дело в психологическом возрасте. Зачастую он не имеет ничего общего с цифрами в паспорте. Определить его можно с помощью простого зрительного теста, пишет Slovofraza.

Быстрый тест, который поможет определить ваш психологический возраст

Психологический возраст. Фото: clinicalomics.com

Итак, внимательнее присмотритесь к этой картинке. То, сколько вы сможете сходу насчитать львов, и говорит о вашем психологическом возрасте. Только не стоит тратить на рассматривание слишком много времени, иначе результаты будут недостоверными. Максимум — 10-15 секунд.

Если вам удалось рассмотреть: 

От 1 до 4 львов

В вашем сердце все еще живет легкость, а сами вы достаточно молоды душой. Ваш психологический возраст колеблется между 25 и 30 годами. К событиям, которые происходят в вашей жизни вы обычно относитесь с оптимизмом и умеете находить эффективные решения непростых задач. Вы все еще полны сил и энергии, независимо от вашего реального возраста. 

От 4 до 6 львов

Вы очень уравновешенный и любящий человек, который нуждается в сбалансированном образе жизни. Ваш психологический возраст колеблется между 30 и 40 годами. Вы с трепетом относитесь к своей семье, цените работу и друзей, находитесь в полной гармонии сами с собой. Этот возраст прекрасен хотя бы потому, что именно он заставляет людей ценить то, что они имеют, и быть счастливыми.

От 6 до 10 львов

Ваши знакомые, вероятнее всего, считают вас очень мудрым человеком. Ваш психологический возраст — больше 40. Во всем вы цените порядок и комфорт, любите все четко планировать и очень пунктуальны. Вы не станете тратить время на пустые развлечения. Даже отдыхать вы предпочитаете так, чтобы это было с пользой. 

От 10 до 12 львов

Ваша душа юна и беззаботна. Ваш психологический возраст — ниже 25 лет. Благодаря этому, вы очень искренние и дружелюбные. Но с другой стороны — крайне ранимы и влюбчивы. Правда, даже если вам и причиняют боль, то отходите вы довольно быстро. Осознание того, что любая жизненная ситуация формирует ваш опыт, придает вам сил двигаться дальше. 

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