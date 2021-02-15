Депрессия после родов: эксперты указали на тревожные звоночки

От 40 % до 80 % новых матерей испытывают после родов эмоциональное состояние беспокойства, неуверенности в себе, усталости и слез.

Мама в депрессии. Фото: wellnessconsulting.pro

Наиболее сильными факторами послеродовой депрессии являются:

- депрессия или беспокойство во время беременности

- стрессовые жизненные события во время беременности или вскоре после рождения малыша

- травматический родовой опыт

- преждевременные роды

- новорожденный ребенок, нуждающийся в интенсивной терапии

- отсутствие социальной поддержки

- предыдущая история депрессии

- проблемы с грудным вскармливанием

Другие факторы риска включают:

- "бэби-блюз" после родов

- незапланированная или нежелательная беременность

- малыш с врожденными дефектами или другими медицинскими проблемами

- несколько младенцев (например, близнецы или тройняшки)

- семейная история психических проблем

- мать-одиночка

- низкий социально-экономический статус или финансовая нестабильность

- домашнее насилие

- безработица

- гестационный диабет

Как лечится послеродовая депрессия?

Если не лечить послеродовую депрессию, она может мешать вашей способности связываться с вашим ребенком. Обратитесь за помощью, если тревога нарушает ваш сон, мешает сосредоточиться, отсутствует аппетит. Расскажите своему акушеру – гинекологу или педиатру о том, как вы себя чувствуете и попросите направление к психологу. Специалист может научить вас методам, которые помогут расслабиться, такие как медитация, прогрессивное расслабление мышц и тренировка осознанности.

Лечение послеродовой депрессии такое же, как и лечение депрессии, которое происходит до или во время беременности. Если у вас мягкие симптомы, ваш доктор может рекомендовать наблюдаться у врача, чтобы следить за вашим состоянием. Если ваши симптомы более серьезные, доктор может рекомендовать терапию, антидепрессанты или и то, и другое.

Безопасно ли принимать антидепрессанты во время грудного вскармливания?

Обычно считается безопасным принимать антидепрессанты во время кормления грудью. Лекарство действительно передается вашему ребенку через грудное молоко, но его уровни очень низкие. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) считаются самым безопасным вариантом и часто назначаются при грудном вскармливании.

Ранее "Комментарии" писали о 5 новых способах победить бэби-блюз или послеродовую депрессию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!