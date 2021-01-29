5 новых способов победить бэби-блюз или послеродовую депрессию

Не секрет, что материнство может стать одним из самых важных событий в жизни, но также этот период является одним из самых стрессовых и беспокойных.

Мама в депрессии. Фото: blog.eva.ua

"Материнство — это важный жизненный этап, когда женщина испытывает весь спектр эмоций — от страха и одиночества до безграничной радости и любви", - говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова.

Немного сострадания себе, любимой

Многие женщины находят новую роль мамы трудной и разочаровывающей — и тогда им стыдно за то, что они так думают. Конечно, вы знаете, что вам нужно отдохнуть, но намного легче сказать, чем сделать. Три шага, чтобы выразить самой себе немного сострадания:

- Определите, как вы себя чувствуете. Будьте внимательны и говорите себе, например: "Я боюсь заботиться о другом человеке", "Меня переполняет страх от того, насколько изменилась моя жизнь", "Я все забываю", или "Я расстроена из-за растяжек на теле".

- Помните, что миллионы других женщин испытывают то же, что и вы. Это понимание поможет вам чувствовать себя менее изолированной, ведь есть что-то очень утешительное в уверенности, что вы не одиноки.

- Будьте для себя другом. Подумайте о том, что вы скажете своей лучшей подруге, если она обратиться к вам с проблемами, которые вы испытываете прямо сейчас, и скажите эти слова самой себе.

Практика совместного дыхания

Найти несколько минут для связи со своим партнером — очень важно, поскольку совместное времяпрепровождение подтверждает факт "Мы вместе". Один из способов сделать это — подключиться друг к другу через дыхание. В конце дня сядьте рядом и сделайте пять глубоких вдохов вместе. Выполняя упражнение, смотрите глаза в глаза и положите руки друг другу на спину — это не только помогает вам настроиться на одну волну со своим мужем, но также успокаивает ваш мозг и уменьшает стресс.

Социальные связи

Мамы часто изолируются дома, заботясь о своих младенцах и всех обязанностях, которые приходят вместе с материнством. Удостоверьтесь, что у вас достаточно времени, чтобы общаться со своими друзьями. Попросите родственника присмотреть за малышом, чтобы вы могли пообедать с подругой.

Скажите "спасибо"

Заведите тетрадь благодарностей, чтобы переключить совой негатив на позитив. Независимо от того, насколько напряженным или подавляющим может быть ваш день, всегда есть моменты, за которые стоит сказать "спасибо". Вы можете вести тетрадь благодарности самостоятельно, а можете делать это со своим партнером, чтобы в конце недели поделиться своими мыслями друг с другом.

Определите то, что действительно является важным

Когда вы чувствуете себя особенно опустошенной, выделите 15 минут и напишите о том, что вас волнует, и что вы собираетесь делать. Исследования показывают, что такая тактика поведения ведет к повышению устойчивости, сострадания, настроения и настойчивости в трудных ситуациях. Поскольку жизнь мамы меняется очень быстро, определение ваших ценностей и изучение новых способов их воплощения в жизнь, поможет вам осознать то, что действительно является важным, а что – второстепенным.

Ранее "Комментарии" писали, какие прививки необходимы беременным женщинам, мамам, папам и другим взрослым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!