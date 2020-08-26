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Что такое гештальт-терапия и для чего она нужна

Направление, которое учит познавать себя заново

сегодня, 14:39
Автор:

Любовь Блажко

Закрыть глаза и осознать: чтобы не происходило, вы можете почувствовать себя счастливым прямо сейчас. Что такое гештальт-терапия, рассказывает психолог Алексей Песоцкий. Об этом пишет издание tsn.

Об этой интересной теме можно рассуждать достаточно долго, но если попробовать описать ее максимально понятным для каждого языком, то получится примерно следующее. 

Что такое гештальт-терапия и для чего она нужна

Что такое гештальт-терапия и для чего она нужна. Фото: unsplash. Бен Уайт

Гештальт-терапия – это терапия действия и контакта. Это наука, которая учит человека распознавать свои потребности, желания и осуществлять их. В случае, если не получается достигнуть желаемого, то задача данной терапии, понять, почему так происходит, и что с этим делать дальше. 

Эта отрасль психотерапии появилась еще в 1950-х годах, а сейчас является одной из самых популярных психологических практик. И причина этому очевидна: высокая эффективность. 

Осознание – одно из ключевых понятий гештальт-терапии. А ее целью является создание и укрепление завершенного образа (или гештальта), при помощи которого человек находит свои слабые и сильные стороны. Далее он учится принимать их, таким образом пытаясь восстановить целостный образ своей личности. 

Также особое внимание уделяется независимости личности – когда человек учится слышать свои мечты, а не желания других людей. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно расслабляться.


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