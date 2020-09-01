Можно часто встретить женщину, которая реализовалась в профессиональной деятельности, но которая несчастна при этом. О том, что мешает женщине обрести счастье и внутреннюю свободу рассказывает психолог Наталия Ломоносова, передает издание segodnya.

По тому, какая энергия исходит от женщины, куда направлены ее мысли, можно даже определить ее статус. Специалист говорит, что большинству женщин присущи такие качества, как самодостаточность, достоинство, рациональность, решительность, инициативность и самоуверенность.

Популярные убеждения, которые мешают женскому счастью. Фото: unsplash.

Эти качества хороши и должны быть, но важно не забывать показывать свою нежность, заботу и любовь. Они являются ключевыми, уверяет эксперт. Наталия назвала несколько главных установок, которые не позволяют женщине открыться и показать свои лучшие качества.

Неправильные убеждения, на которые не всегда можно обратить внимание. Самое популярное из них "Нормальных мужчин уже не осталось". А ведь если так себе говорить, то скорее всего, так оно и будет. В таких установках часто может скрываться наше истинное положение к вещам, рассказывает Наталия.

Ожидание "идеального мужчины" ведет к полному разочарованию. Но стоит понимать, что на свете просто не существует идеальных людей. Иметь недостатки, но работать над ними – вот что можно считать нормальным. Гораздо увлекательнее каждый день узнавать свою вторую половинку, и вместе учиться чему-то новому.

Боязнь показаться слабой лишает женщину возможности полностью открыться партнеру. Они бояться, что зная их слабости, мужчина воспользуется ими в корыстных целях.

"Не нужно порождать страхи, а нужно двигаться вперед, верить в себя и главное любить себя. Самое главное – это любовь к себе", – сделала вывод психолог.





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