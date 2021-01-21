Что означает магическая дата 21.01.2021: как себя вести в этот день

Четверг, 21 января 2021 года, является особенной датой, поскольку в ней сочетаются три цифры: 0, 1 и 2. Нумерологи утверждают, что комбинация этих чисел может сыграть важную роль в жизни человека. Давайте же скорее узнаем, какая магия скрывается в них. Об этом пишет "Обозреватель".

Что означает магическая дата 21.01.2021. Фото: obozrevatel

Значение даты 21.01.2021

Цифра "0" в нумерологии – это символ бесконечности и первоисточника всех чисел, поэтому его принято считать сакральным. Число наделено сильной энергетикой, поэтому 21 января 2021 года – это благоприятный день для реализации потенциала и сглаживания конфликтов, если они есть.

"1", как и ноль – символ всего нового и новых начинаний в жизни. Эта цифра может говорить о том, что в жизни в скором времени случатся перемены. Кроме того, это число также может символизировать эгоизм и единоличность.

Цифра "2" – это взаимодействие и равновесие в вашей жизни. Двойка перекрывает ту негативную энергию, которую может принести единица. Она поможет наладить отношения с близкими людьми. Также "2" может быть символом неуверенности и сомнений.

Что можно и что нельзя делать 21.01.2021

Если в этот день предстоит решить важные финансовые вопросы, то следует сохранять осторожность, поскольку может случиться неудача. Нумерологи рекомендуют отложить денежные вопросы на более благоприятный день.

Несмотря на это, особенная дата может принести неожиданную прибыль. К примеру, кто-то может вернуть вам долг или вы получите премию.

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.





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