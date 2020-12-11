Что нужно успеть до Нового года: рекомендации психолога

Суета перед Новым годом всегда заставляет людей забыть о многих важных вещах. Известный психолог Мария Разбаш рассказала, что обязательно стоит сделать перед праздником.

Выбирая подарки на Новый год, не забудьте о презенте для себя. Фото: Depositphotos





Избавьтесь от старья и хлама

Психолог утверждает, что встреча Нового года — это встреча с новыми возможностями и впечатлениями, которым нужен простор. Именно поэтому она рекомендует избавиться от старых вещей и любого мусора, что обычно занимает значительную часть жилья. Кстати, необязательно нести такие вещи сразу на свалку: возможно, среди них найдется то, что может пригодиться кому-то из знакомых. Или же отдайте вещи на благотворительность.





Скажите обременительным отношениям "нет"

Пожалуй, у каждого человека в жизни есть люди, отношения с которыми напоминают Дамоклов меч, висящий над головой. Такое общение не приносит никаких положительных эмоций, но по различным причинам мы не можем его прекратить. Мария Разбаш уверена: такие отношения следует завершить и отпустить. В Новом году надо продолжать поддерживать только те связи, что не утруждают.





Верните долги

Специалистка объясняет, что подсознательно с долгами мы можем забрать в Новый год и старые проблемы. Именно поэтому стоит обязательно отдать все одолженное, что успели собрать за 12 месяцев. Между прочим, освободиться нужно не только от денежных долгов, но и от обещаний — которые вы дали, но не выполнили.





Почистите свой компьютер

Вероятно, даже у самого скрупулёзного пользователя ПК найдется папка с ненужными файлами. Психолог советует обязательно удалить подобные вещи с компьютера. То же самое касается различных игр, на которые тратится слишком много сил и времени. Следует собраться с мыслями и просто нажать Delete на файлах, не представляющих никакой ценности. Между прочим, почистить можно не только гаджет, но и электронную почту.





Подведите итоги уходящего года

Мария Разбаш считает, что хорошие события следует запечатлеть в памяти. Поэтому выделите себе время накануне Нового года, вооружитесь блокнотом с ручкой и запишите все, чем для вас был важным этот год. Отдельно рекомендуют записать и печальные события. Мол, это также опыт, и за него следует быть благодарными, как и за все хорошее.





Сделайте подарки себе и своим близким

Искать презенты перед Новым годом для родных, друзей, знакомых — это привычно. Но пусть в этом году выбранные вами подарки будут небольшими, не слишком дорогими, но искренне порадуют тех, кого вы хотите удивить. А еще не забудьте о себе любимом! Уделите себе целый день, когда вы сможете заняться тем, что приносит вам удовольствие. Находить время для себя — очень важно.





Попробуйте себя в благотворительности

В начале материала уже упоминалось о благотворительных поступках, но Мария Размаш выделяет это еще и отдельным пунктом. Она рекомендует особенно присмотреться к своему окружению. Возможно, вы вспомните кого-то одинокого, кто вряд получит поздравление или презент к Новому году. Найдите возможность подарить таким людям праздничное чудо.





Загадайте новогоднее желание

Согласитесь, мы не всегда успеваем оформить собственное желание во время боя новогодних курантов. Поэтому психолог рекомендует изменить подход к формулировке мечты. Можно заранее сделать специальный коллаж — с вырезанными из журналов изображениями желаемых предметов. Или же следует написать целый список желаний на Новый год и хранить его все последующие 365 дней. Интересно, что большинство из них действительно осуществляется за год.





Ранее "Комментарии" поделились рецептом рождественского домашнего глинтвейна и рассказали о пользе мандаринов в борьбе с депрессией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!