Что нужно сделать перед выходом из дома: 5 примет на удачу

Хотите, чтобы фортуна была на вашей стороне? Тогда обязательно воспользуйтесь этими приметами на удачу, когда будете выходить из дома.

Приметы на удачу перед выходом из дома (фото из открытых источников)

Отправляясь в длительное путешествие или же на важную встречу, перед выходом из дома не занимайтесь домашней работой, в частности не подметайте и не мойте пол. Лучше сделайте этого, когда вернетесь, потому что в пути могут случиться неожиданности, которые могут негативно отразиться на ваших планах.

Собираясь на важную встречу или переговоры, не возвращайтесь домой, если вдруг заметили, что забыли какую-то вещь. Если это что-то важное, тогда сделайте исключение, но перед выходом из дома посмотрите в зеркало и покажите язык своему отражению.

Выходя из дома, не торопитесь, чтобы невзначай не споткнуться, потому что это грозит какими-то неприятностями.

При выходе из своего дома, постучите раз-два о дверной косяк, говорят, что таким образом вы привлечете удачу и вас день сложится хорошо.

Если ваш ждет долгий путь, положите в свой кошелек какую-нибудь монетку из домашней копилки. Она будет служить вам талисманом и привлекать фарт.

Напомним, что некоторые предметы еще с древних времен наделяли особенными магическими свойствами и они были призваны защищать дом от сглаза и негативной энергетики. Эксперты рассказали, какие вещи стоит хранить в доме, если хотите наполнить его удачей, здоровьем и благополучием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы утренний подъем был для вас легким и добрым, давайте себе правильную психологическую установку. Психологи рекомендуют после пробуждения медитировать или проводить ритуалы для привлечения удачи.

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