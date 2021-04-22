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Что нужно сделать перед выходом из дома: 5 примет на удачу

Опубликован список примет, которые нужно сделать перед выходом из дома, если хотите привлечь удачу

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Хотите, чтобы фортуна была на вашей стороне? Тогда обязательно воспользуйтесь этими приметами на удачу, когда будете выходить из дома.

Что нужно сделать перед выходом из дома: 5 примет на удачу

Приметы на удачу перед выходом из дома (фото из открытых источников)

Отправляясь в длительное путешествие или же на важную встречу, перед выходом из дома не занимайтесь домашней работой, в частности не подметайте и не мойте пол. Лучше сделайте этого, когда вернетесь, потому что в пути могут случиться неожиданности, которые могут негативно отразиться на ваших планах. 

Собираясь на важную встречу или переговоры, не возвращайтесь домой, если вдруг заметили, что забыли какую-то вещь. Если это что-то важное, тогда сделайте исключение, но перед выходом из дома посмотрите в зеркало и покажите язык своему отражению. 

Выходя из дома, не торопитесь, чтобы невзначай не споткнуться, потому что это грозит какими-то неприятностями. 

При выходе из своего дома, постучите раз-два о дверной косяк, говорят, что таким образом вы привлечете удачу и вас день сложится хорошо. 

Если ваш ждет долгий путь, положите в свой кошелек какую-нибудь монетку из домашней копилки. Она будет служить вам талисманом и привлекать фарт. 

Напомним, что некоторые предметы еще с древних времен наделяли особенными магическими свойствами и они были призваны защищать дом от сглаза и негативной энергетики. Эксперты рассказали, какие вещи стоит хранить в доме, если хотите наполнить его удачей, здоровьем и благополучием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы утренний подъем был для вас легким и добрым, давайте себе правильную психологическую установку. Психологи рекомендуют после пробуждения медитировать или проводить ритуалы для привлечения удачи.


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Источник: https://kolobok.ua/magia/816626-chto-nuzhno-sdelat-pered-vyhodom-iz-doma-12-primet-na-udachu
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