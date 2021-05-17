Что расскажет о вашем характере форма и размер носа

Нос — это не только индивидуальная черта внешности. В физиогномике считается, что его форма может кое-что рассказать о личных качествах обладателя. На что стоит обратить внимание?

Что можно узнать о характере человека по форме носа (фото из открытых источников)

Прямой нос

Человек с прямым носом (без горбинки) средней длины и ширины имеет спокойный характер. Он отличается своим трудолюбием, уравновешенностью, честностью и умением завершать все начатые дела. Люди с классическим по пропорциям носом обладают хорошим вкусом.

Римский нос

Длинный нос с несколько загнутым вниз кончиком говорит о сильном характере. Такие люди знают себе цену, любят быть в центре внимания и не привыкли к поражениям. Но при этом, они очень заботливые и терпеливые личности.

Греческий нос

Длинный с небольшой горбинкой нос, переходящий в лоб без углубления на переносице говорит о консервативный характер своего обладателя. Люди с греческим носом очень сдержаны в своих чувствах, но при этом в отношениях очень честные и верные.

Курносый нос

Обладатели слегка курносого носа обаятельны и привлекательны. Таких людей отличает хорошее чувство юмора, мягкий характер и тяга к приключениям.

Нос с горбинкой

Особенность характера таких людей — холодность и отчужденность. Но это всего лишь маска, за которой прячется ранимый и сентиментальный человек. Такой нос указывает на усердие и трудолюбие своего обладателя.

Небольшой нос

Люди со сравнительно небольшим носом, который меньше, чем высота лба, имеют оптимистичным и открытым характером. Они влюбчивые и добродушные.

Мясистый нос

Большой нос расширяющейся к низу, говорит об упорном характере. Люди с такой формой носа не прочь пошутить, но при этом обладают высоким интеллектом и способны достичь головокружительных высот в избранном деле.

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