Четыре знака Зодиака, которые не любят Дев

Девы обладают многими положительными достоинствами: они не конфликты, умны, воспитаны, пишет mixnews.lv. Но всё же есть знаки зодиака, которые не любят Дев и раздражительно к ним относятся.

Гороскоп.Фото: kolobok.ua

Овны



Любовная пара Овен и Дева — получится немного неоднозначной. Овен слишком горяч, а Дева довольно прохладна. Но вот насколько долгой будет такая связь, сказать сложно. Овну сложно уживаться со слишком приземленной Девой. В плане дружбы или карьеры: тут есть одна закономерность – чем старше Дева и Овен, тем им проще принять друг друга. Что же раздражает Овна? Серьёзность Дев. В принципе, это их достоинство, однако рядом с огненными знаками оно трансформируется в недостаток. Серьёзные и ответственные Девы становятся мелочными, начинают злиться, придираться по пустякам.

Стрельцы

Стрельцы, — любят свободу, путешествовать и не очень любят сидеть дома, чего не скажешь о Девах. Кроме того, еще одним раздражающим фактором для Стрельцов – это любовь Девы к язвительным замечаниям. А Стрельцы, как известно, обладает низким порогом для критики. Что может сблизить этих двоих? Любовь к спорам, потому что оба являются интеллектуальными знаками, а также язвительность, направленная, может быть, на кого-то третьего.

Близнецы

Близнецы и Дева между собой похожи характером, но различий по взглядам на жизнь, любовь, отношения намного больше. Близнецы — это воздушный знак, они очень легкие на подъем, любят свободу, бояться ограничений. Дева – яркий представитель Земли, они приземлены. Близнецы считают Деву слишком правильной, и Близнецы вообще не любят, когда их критикуют, ведь они лучше всех (так думает Близнец)!

Водолеи

Водолеи и Дева — немного похожи между собой, они ответственно подходят к тем или иным задачам, и даже любви. Но что же может не понравиться Водолею в Девах? Её чрезмерная осторожность, желание продумывать каждую мелочь, осмотрительность. Водолей не любит загонять себя в рамки – реальные или мысленные, ему хочется всего и сразу, а не что-нибудь и потом.

Напомним, в этот день ваша нервная система может быть крайне чувствительной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени

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