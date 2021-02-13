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Четыре знака Зодиака, которые не любят Дев

Есть знаки зодиака, которые не любят Дев всеми фибрами души. Что же именно их раздражает в главных перфекционистах астрологического круга.

сегодня, 06:55
Автор:

Ольга Чародий

Девы обладают многими положительными  достоинствами: они  не конфликты, умны, воспитаны, пишет mixnews.lv. Но всё же есть знаки зодиака, которые не любят Дев и раздражительно к ним  относятся.

Четыре знака Зодиака, которые не любят Дев

Гороскоп.Фото: kolobok.ua

Овны

 Любовная пара Овен и Дева — получится немного  неоднозначной. Овен слишком горяч, а Дева довольно прохладна. Но вот насколько долгой будет такая связь, сказать сложно. Овну сложно уживаться со слишком приземленной Девой. В плане дружбы или карьеры: тут есть одна закономерность – чем старше Дева и Овен, тем им проще принять друг друга. Что же раздражает Овна? Серьёзность Дев.  В принципе, это их достоинство, однако рядом с огненными знаками оно трансформируется в недостаток. Серьёзные и ответственные Девы становятся мелочными, начинают злиться, придираться по пустякам. 

Стрельцы

Стрельцы, — любят свободу,  путешествовать  и не  очень  любят сидеть дома, чего не скажешь  о Девах. Кроме того, еще одним раздражающим фактором для Стрельцов – это любовь Девы к язвительным замечаниям. А Стрельцы, как известно, обладает низким порогом для критики. Что может сблизить этих двоих? Любовь к спорам, потому что оба являются  интеллектуальными знаками, а также язвительность, направленная, может быть, на кого-то третьего.

Близнецы

Близнецы и Дева между собой похожи  характером, но различий по взглядам на жизнь, любовь, отношения намного больше. Близнецы — это воздушный знак, они очень  легкие на подъем, любят свободу, бояться ограничений. Дева – яркий представитель Земли, они приземлены. Близнецы считают Деву слишком правильной,  и Близнецы вообще не любят, когда их критикуют, ведь они лучше всех (так думает Близнец)!

Водолеи

Водолеи и Дева — немного похожи между собой, они ответственно подходят к  тем или иным задачам, и  даже  любви. Но что же может не понравиться Водолею в Девах? Её чрезмерная осторожность, желание продумывать каждую мелочь, осмотрительность. Водолей не любит  загонять себя в  рамки – реальные или мысленные, ему хочется всего и сразу, а не что-нибудь и потом.

 Напомним, в этот день ваша нервная система может быть крайне чувствительной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени


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Источник: https://mixnews.lv/
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