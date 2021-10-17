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Чего ждать от отношений с разницей в возрасте 5, 10 и 15 лет

Психологи рассказали, чего женщине ждать от отношений с мужчиной, который старше ее на 5,10 или 15 лет

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины предпочитают строить отношения с мужчиной постарше, и есть множество пар, которые доказывают, что разница в возрасте не является помехой для крепкого союза. Психологи рассказали, чего стоит ждать от отношений, когда избранник старше женщины на 5, 10 и 15 лет.

Чего ждать от отношений с разницей в возрасте 5, 10 и 15 лет

Отношения с мужчиной старше / Фото: Westend61/Getty Images

5-летняя разница в возрасте

Многие эксперты отмечают, что женщины развиваются намного быстрее мужчин, особенно в подростковом возрасте поэтому не удивительно, если вы с избранником будете чувствовать себя на "одной волне". И мужчина, и женщина в таких отношениях могут иметь равноценный жизненный опыт, а это облегчит построение совместного быта. 

10-летняя разница в возрасте

Западные психологи считают, что 10 лет — идеальная разница между партнерами, поскольку мужчина уже достиг определенных высот и набрался достаточно опыта, чтобы правильно реагировать на капризы своей возлюбленной. Плюс ко всему, зрелый мужчина умеет находить компромиссы, а женщина, в свою очередь, прислушивается к своему избраннику, так как признает его авторитет. 

15-летняя разница в возрасте

Психологи говорят, если женщина выбирает для отношений мужчину, старшего на 15 лет, значит ей нужна стабильность. А еще для представительниц прекрасного пола — это возможность получить хороший опыт, который они не получат, встречаясь со сверстниками.  Связь с такой разницей в возрасте, во многих случаях, строится по принципу "отец-дочь", когда женщина рассчитывает, что избранник возьмет за нее полную ответственность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что клинический психолог Натали Файнгуд-Голдберг отметила, что одно слово, если произносить его постоянно, может разрушить даже крепкие отношения.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/lubov-i-seks/chego-zhdat-ot-otnosheniy-s-raznicey-v-vozraste-5-10-15-i-20-let/
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