Будьте осторожны: какие знаки Зодиака умеют искусно манипулировать

В современном мире манипуляция — распространенный прием, которым умеют искусно пользоваться некоторые люди, чтобы добиться своих целей. Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые обладают особой силой скрытого влияния, поэтому с ними нужно быть осторожнее.

Названы главные манипуляторы среди знаков Зодиака (фото из открытых источников)

1 место – Скорпион

Эксперты говорят, что этот знак является одним из самых скрытных. Скорпионы довольно эмоциональные люди, но не стоит затрагивать их личные чувства, иначе можно столкнуться с их темной стороной. Этот знак умеет манипулировать окружающими, они даже не подозревают о том, как ловко Скорпионы обводят их вокруг пальца.

2 место – Дева

Представители этого знака управляют людьми и их эмоциями. Девы способны быстро втереться в доверие и стать хорошим другом или же злейшим врагом, все зависит от действий другого человека.

3 место – Рыбы

Люди, родившиеся под этим знаком, чувствуют окружающих, поэтому от Рыб довольно сложно скрыть правду, они умеют считывать человека буквально с первого знакомства. Этот знак изощренно манипулирует другими, навязывая им свою точку зрения, выдавая ее за истину. Более того, Рыбы не любят отступать, поэтому с ними лучше не вступать в конфликты.

4 место – Рак

Несмотря на то, что Раки очень сентиментальные представители зодиакального круга, с ними нельзя расслабляться. Этот знак умеет манипулировать и прекрасно управлять другими даже на расстоянии.

5 место – Овен

Овны - истинные манипуляторы, которые не остановится ни перед чем. Они, как правило, манипулируют самым сокровенным – чувствами окружающих. В общении с ними нужно быть осторожными.

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