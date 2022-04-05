Будьте осторожны: какие знаки Зодиака умеют искусно манипулировать

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Светлана Шкурупий
В
современном мире манипуляция — распространенный прием, которым умеют искусно
пользоваться некоторые люди, чтобы добиться своих целей. Астрологи назвали
представителей зодиакального круга, которые обладают особой силой скрытого
влияния, поэтому с ними нужно быть осторожнее.
Названы главные манипуляторы среди знаков Зодиака (фото из открытых источников)
1 место – Скорпион
Эксперты
говорят, что этот знак является одним из самых скрытных. Скорпионы довольно
эмоциональные люди, но не стоит затрагивать их личные чувства, иначе можно
столкнуться с их темной стороной. Этот знак умеет манипулировать окружающими,
они даже не подозревают о том, как ловко Скорпионы обводят их вокруг пальца.
2 место – Дева
Представители
этого знака управляют людьми и их эмоциями. Девы способны быстро втереться в
доверие и стать хорошим другом или же злейшим врагом, все зависит от действий
другого человека.
3 место – Рыбы
Люди,
родившиеся под этим знаком, чувствуют окружающих, поэтому от Рыб довольно
сложно скрыть правду, они умеют считывать человека буквально с первого
знакомства. Этот знак изощренно манипулирует другими, навязывая им свою точку
зрения, выдавая ее за истину. Более того, Рыбы не любят отступать, поэтому с
ними лучше не вступать в конфликты.
4 место – Рак
Несмотря
на то, что Раки очень сентиментальные представители зодиакального круга, с ними
нельзя расслабляться. Этот знак умеет манипулировать и прекрасно управлять
другими даже на расстоянии.
5 место – Овен
Овны
- истинные манипуляторы, которые не остановится
ни перед чем. Они, как правило, манипулируют самым сокровенным – чувствами
окружающих. В общении с ними нужно быть осторожными.
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издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака являются самыми злопамятными.
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