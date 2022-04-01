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Не простят обиду: какие знаки Зодиака являются самыми злопамятными

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые могут на долгое время затаить на человека обиду

1 апреля 2022, 06:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Умение прощать и забывать обиды — полезный навык, но увы, не все умеют им пользоваться. Есть люди, которые отличаются злопамятной натурой и связываться с ними бывает довольно опасно. Астрологи рассказали, среди каких знаков Зодиака, чаще всего встречаются такие люди.

Не простят обиду: какие знаки Зодиака являются самыми злопамятными

Кто из знаков Зодиака самый злопамятный (фото из открытых источников)

Скорпион

Представителей этого знака лучше не обижать, потому что они довольно ранимый и редко прощают своего обидчика. Скорпионы способны долгое время вынашивать план мести, которые обязательно реализуют при первой попавшейся возможности. Опасность состоит в том, что этот знак Зодиака никогда не подаст виду, что его гложет какая-то обида.

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, весьма темпераментны и "взрывные". В отличие от Скорпионов, Овны не вынашивают свой план мести, они привыкли действовать быстро. Терпеть унижения и оскорбления в свой адрес Овны точно не будут и обязательно ответят оппоненту колкими фразами.

Рак

Если вы думаете, что Раки очень мирные и дружелюбные, то с одной стороны это так, но с другой, из-за своей чувственной натуры, они могут быть весьма мстительными и злопамятными. Представители этого знака очень сильно переживают обиды и надолго могут сохранять их в своей душе. Но радость в том, что даже если и Раки вынашивают план мести, то очень редко его воплощают в жизнь.

Лев

Если Льва унизить публично, то они будут мстить и к своему обидчику будут относиться весьма сурово. Дело в том, что люди, родившиеся под этим знаком, любят быть в центре внимания, любят, чтобы ими восхищались и гордились.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, среди каких знаков Зодиака чаще встречаются прирожденные лидеры.


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Источник: https://www.belnovosti.by/goroskopy/ne-prostyat-podstavy-i-obmana-zlopamyatnye-i-mstitelnye-znaki-zodiaka
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