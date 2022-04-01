Не простят обиду: какие знаки Зодиака являются самыми злопамятными

Умение прощать и забывать обиды — полезный навык, но увы, не все умеют им пользоваться. Есть люди, которые отличаются злопамятной натурой и связываться с ними бывает довольно опасно. Астрологи рассказали, среди каких знаков Зодиака, чаще всего встречаются такие люди.

Кто из знаков Зодиака самый злопамятный (фото из открытых источников)

Скорпион

Представителей этого знака лучше не обижать, потому что они довольно ранимый и редко прощают своего обидчика. Скорпионы способны долгое время вынашивать план мести, которые обязательно реализуют при первой попавшейся возможности. Опасность состоит в том, что этот знак Зодиака никогда не подаст виду, что его гложет какая-то обида.

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, весьма темпераментны и "взрывные". В отличие от Скорпионов, Овны не вынашивают свой план мести, они привыкли действовать быстро. Терпеть унижения и оскорбления в свой адрес Овны точно не будут и обязательно ответят оппоненту колкими фразами.

Рак

Если вы думаете, что Раки очень мирные и дружелюбные, то с одной стороны это так, но с другой, из-за своей чувственной натуры, они могут быть весьма мстительными и злопамятными. Представители этого знака очень сильно переживают обиды и надолго могут сохранять их в своей душе. Но радость в том, что даже если и Раки вынашивают план мести, то очень редко его воплощают в жизнь.

Лев

Если Льва унизить публично, то они будут мстить и к своему обидчику будут относиться весьма сурово. Дело в том, что люди, родившиеся под этим знаком, любят быть в центре внимания, любят, чтобы ими восхищались и гордились.

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