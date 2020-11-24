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Астрологи сообщили какие, знаки Зодиака склонны к полноте

Рожденные под этими знаками склонны заедать стресс и находят утешение в еде

сегодня, 15:43
Автор:

Диденко Светлана

Стало известно какие знаки Зодиака склонны к полноте. 

Астрологи сообщили какие, знаки Зодиака склонны к полноте

Фото с открытых источников

Эти знаки Зодиака не сомневаются между выбором поберечь фигуру или вкусно поесть. Конечно, большинство из них выберет полакомиться разными вкусностями. Часто люди, рожденные под этими знаками, склонны заедать стресс и часто находят утешение в еде.

Овен

Представители этого знака любят контролировать ситуацию, командовать другими и теряются, когда что-то идет не так. В минуты слабости, когда они расстроены, зачастую находят отдушину во вкусной еде. За короткое время они могут достаточно заметно прибавить в весе. 

Телец

Тельцы очень упрямы, он не откажутся от вкусного перекуса. Даже если им намекнуть об изменениях во внешности. Если близкий человек говорит Тельцу, что ему нужно позаботиться о себе, похудеть и употреблять здоровую пищу, он посчитает это оскорбительным. Они наоборот начнут есть больше.

Рак

Эти знаки Зодиака тоже ищут утешение в еде, ведь они очень чувствительны. Чтобы справиться с проблемами, они обращаются за помощью к холодильнику. 

Весы

В делах Весы все обдумывают и взвешивают, но это не касается еды. Рука сама тянется к вкусным блюдам.  Они не знают умеренности в еде или не знают, как остановиться. 

Стрелец

Этот знак не любит ограничений ни в чем. В моменты слабости или лени, когда желание расслабиться возрастает, его представители позволяют себе кушать без остановки.

Рыбы

Считается, что этот знак самый чувствительный из всех. Когда этих людей охватывает депрессия, для них это не просто прием пищи. Так они залечивают свои переживания. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, какая связь между характером и днем недели, в который родились. 


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Источник: https://slovofraza.com/6-znakov-zodiaka-kotorye-naibolee-sklonny-k-polnote/
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