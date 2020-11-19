Какая связь между характером и днем недели, в который родились

Оказывается, от дня недели, когда мы родились, зависит характер с каждого из нас.

Фото с открытых источников

Каждый день наделяет человека особенными чертами характера. Какая связь узнавайте дальше.



Понедельник

Люди рожденные в понедельник чувствуют необходимость быть влюбленными. Часто в такие люди легко идут по жизни. Они творческие и талантливые личности. Также они всегда знают свои цели и идут к ним.

Вторник

Об этих людях говорят "в тихом омуте черти водятся". С виду тихони, но если надо сумеют поднять восстание в особо крупных масштабах. Склоны смотреть на жизнь шире и под другим углом.

Среда

Люди, рожденные в среду, характеризуются особой мудростью. С детства имеют взрослые глаза и философское виденье этого мира. К себе зачастую притягивают добрых и интересных людей.

Четверг

Эти люди любят приключения и путешествия. По жизни активны и удачливы. В молодости по глупости совершают ошибки, но умеют учиться на них и в старости отличаются особой мудростью.

Пятница

У людей, рожденных в этот день, отмечается хорошая интуиция. Они всегда уверены в своих решениях. По своей натуре добрые люди, с богатым внутренним миром.

Суббота

Они внимательны к окружающим, вызывают доверие и до последнего остаются верны своим убеждениям. О них говорят "можно идти в разведку", ведь таких верных друзей еще нужно поискать. Но, если с близкими они вежливые, то с врагами могут быть очень жестокими.

Воскресенье

Эти людей можно охарактеризовать как тех, кто "родился в рубашке" или "вышли сухими из воды". Они харизматичны и привлекают к себе внимание. Яркие снаружи, могут тщательно скрывать тоску и печаль.

Ранее "Комментарии" писали о том, какие знаменитости отмечают день рождения в ноябре.

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