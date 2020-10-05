Астрологи определили самых злопамятных мужчин по знаку зодиака

По-настоящему простить и забыть обиду — это то еще искусство. И, к сожалению, овладеть им дано далеко не всем. Астрологи назвали четыре знака зодиака, среди которых чаще всего встречаются злопамятные мужчины. Лучше быть заранее готовыми получить удар в спину, если рядом с вами находится мужчина Телец, Рак, Лев или Скорпион. Об этом пишет портал Slovofraza.

Самые злопамятные мужчины. Фото: pinterest.ca

Телец

Мужчины-Тельцы зачастую спокойны и уравновешены. Но лучше им все же не переходить дорогу. Внутри они прячут маленького демона. Конечно, они не стану его выпускать, если речь идет о какой-либо неконструктивной критике или глупой шутки. Но стоит лишь причинить Тельцам сильную боль, считайте, что злейший враг на всю жизнь у вас уже есть.

Рак

Мужчины-Раки ранимы и обидчивы. Они могут среагировать на любую мелочь. И каждую такую мелочь они будут откладывать в символическую копилку, чтобы потом обязательно все вам вспомнить. В голове Раков хранятся такие детали, что становится жутковато. Поэтому в общении с этими мужчинами лучше быть деликатнее и тщательно подбирать слова.

Лев

Самая страшная обида для мужчины-Льва — публичное унижение или предательство. С этого момента он превращается по отношению к обидчику в черствого и холодного человека. Растопить его сердце не способны никакие мольбы и уговоры. Единственным лекарством от его душевной раны может стать месть. Так что, если обидели Льва, готовьтесь к худшему.

Скорпион

Рейтинг самых злопамятных мужчин возглавляют, конечно же, Скорпионы. Да, обидеть их сложно. Но если вам уже удалось это, то пеняйте на себя. Скорпион рано или поздно обязательно отомстит. Да еще и сделает это так, чтобы максимально вас унизить. И пусть вас не вводит в заблуждения его приветливость и открытость. Эту маску Скорпионы надевают лишь для того, чтобы усыпить вашу бдительность.

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