kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10668.32

ETH/USD

352.33

LTC/USD

46.33

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Астрологи определили самых злопамятных мужчин по знаку зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Астрологи определили самых злопамятных мужчин по знаку зодиака

Представители сразу четырех знаков зодиака среди мужчин не способны закрыть глаза на обиду

сегодня, 06:16
Автор:

Виолетта Комаровская

По-настоящему простить и забыть обиду — это то еще искусство. И, к сожалению, овладеть им дано далеко не всем. Астрологи назвали четыре знака зодиака, среди которых чаще всего встречаются злопамятные мужчины. Лучше быть заранее готовыми получить удар в спину, если рядом с вами находится мужчина Телец, Рак, Лев или Скорпион. Об этом пишет портал Slovofraza.

Астрологи определили самых злопамятных мужчин по знаку зодиака

Самые злопамятные мужчины. Фото: pinterest.ca

Телец

Мужчины-Тельцы зачастую спокойны и уравновешены. Но лучше им все же не переходить дорогу. Внутри они прячут маленького демона. Конечно, они не стану его выпускать, если речь идет о какой-либо неконструктивной критике или глупой шутки. Но стоит лишь причинить Тельцам сильную боль, считайте, что злейший враг на всю жизнь у вас уже есть. 

Рак

Мужчины-Раки ранимы и обидчивы. Они могут среагировать на любую мелочь. И каждую такую мелочь они будут откладывать в символическую копилку, чтобы потом обязательно все вам вспомнить. В голове Раков хранятся такие детали, что становится жутковато. Поэтому в общении с этими мужчинами лучше быть деликатнее и тщательно подбирать слова. 

Лев

Самая страшная обида для мужчины-Льва — публичное унижение или предательство. С этого момента он превращается по отношению к обидчику в черствого и холодного человека. Растопить его сердце не способны никакие мольбы и уговоры. Единственным лекарством от его душевной раны может стать месть. Так что, если обидели Льва, готовьтесь к худшему. 

Скорпион

Рейтинг самых злопамятных мужчин возглавляют, конечно же, Скорпионы. Да, обидеть их сложно. Но если вам уже удалось это, то пеняйте на себя. Скорпион рано или поздно обязательно отомстит. Да еще и сделает это так, чтобы максимально вас унизить. И пусть вас не вводит в заблуждения его приветливость и открытость. Эту маску Скорпионы надевают лишь для того, чтобы усыпить вашу бдительность.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака среди мужчин самые жадные. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости