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Главная Новости Досуг психология Астрологи назвали самый завистливый знак зодиака
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Астрологи назвали самый завистливый знак зодиака

Зависть в представителях этого знака зодиака порождает уверенность в том, что их недооценивают

сегодня, 06:15 comments568
Автор:

Виолетта Комаровская

Завистливость человека далеко не всегда зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Но иногда этой отрицательной чертой характера одаряют звезды. Сам человек и рад от нее избавиться, но завистливость оказывается сильнее. Чаще всего страдают из-за нее Тельцы, утверждают астрологи. Об этом пишут "Подробности". 

Астрологи назвали самый завистливый знак зодиака

Зависть. Фото: media.elitsy.ru

Тельцам действительно не повезло. Зависть чаще всего - это не приобретенная черта характера. Она дана им от рождения,  и справиться с ней крайне сложно. Представители этого знака страдают от того, что часто считают себя недооцененными. Когда у других, что-то получается лучше, у Тельцов ухудшается настроение. Они пытаются скрыть это всеми силами. Но чаще всего справиться с этой задачей не могут. 

Стоит отметить, что далеко не всегда их зависть черная. Тельцы не желают никому зла. Они лишь хотят получать больше и считают, что награда, которая досталась другим, по праву принадлежит только им.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые страстные. Огненным характером звезды одарили пять знаков зодиака. 


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