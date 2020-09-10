Астрологи назвали самые страстные знаки зодиака

Далеко не все могут похвастаться способностью сохранять страсть в душе и огонь в сердце до глубокой старости. Но пяти знакам зодиака повезло больше остальных, ведь эта способность досталась им в подарок от Вселенной. Среди самых страстных знаков зодиака оказались Телец, Лев, Скорпион, Стрелец и Водолей, пишет "Клубер".

Самые страстные знаки зодиака. Фото: zen.yandex.ru

Телец

Для представителей этого знака зодиака любовь выражается в прикосновениях, объятиях и поцелуях. Поэтому неудивительно, что они обладают таким сильным либидо. Тельцы способны одарить своих партнером чувственностью и наслаждением. И совсем неважно, состоите ли вы в серьезных отношениях, или же это романтическое приключение на одну ночь.

Лев

Эти люди очень открыты к любому флирту. Они умеют красиво ухаживать, и устоять перед их чарами из-за этого крайне сложно. Секрет их страстной натуры кроется в их уверенности в себе. Львы очень популярны в обществе и точно знают, что никто не сможет устоять перед их великолепием.

Скорпион

Потенциальных партнеров в Скорпионах привлекают настойчивость и решительность. Эта легкая брутальность манит словно магнит. К тому же они всегда открыты ко всему новому и любят эксперименты. Что не может не радовать их партнеров. Ночи полные огня со Скорпионом им гарантированы.

Стрелец

Стрельцы воспринимают близость со своим партнером как любимое приключение. Их энергии хватает, чтобы зажигать страсть во всех вокруг. Броситься в океан страсти для них - обычное дело. К тому же Стрельцы очень любвеобильны и им нравится доставлять удовольствие своим партнерам.

Водолей

Окружающим нравится открытость и общительность Водолеев. Они умеют заинтересовать. К тому же представители этого знака умеют проявлять заботу и нежность по отношению к своим партнерам. Они не будут распыляться на все стороны, но тем, кого полюбят по-настоящему, покажут настоящий огонь страсти.

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