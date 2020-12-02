kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19023.74

ETH/USD

594.28

LTC/USD

87.53

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад
commentss НОВОСТИ Все новости

Астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад

По прогнозу астролога, ожидать ослабления коронавирусной эпидемии можно только весной следующего года

сегодня, 19:17
Автор:

Таисия Ерохина

Звезды сулят, что после января грядущего года эпидемия коронавируса в Украине будет идти на спад. Такой астрологический прогноз озвучил астролог Влад Росс "Главреду".

Астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад

Фото из открытых источников

Так, астролог спрогнозировал, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 достигнет плато в январе 2021 года. После этого, согласно прогнозу Росса, ожидается спад пандемии. Как рассказал астролог, в апреле в Украине установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация. И не исключено, по словам эксперта, что в период с апреля по май в стране можно будет начать ослаблять масочный режим.

"Украина достигнет плато эпидемии коронавируса в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад", – заявил астролог Влад Росс.

Отмечается, что астролог прогнозирует опасную ситуацию с коронавирусом в Украине в этом месяце. По его словам, на протяжении декабря коронавирус унесет больше всего жизней. Кроме того, астролог добавил, что введение локдауна в Украине – неизбежная мера.

Напомним, звезды предвещают, что в конце насыщенного трудностями 2020 года планету Земля может ожидать еще одна катастрофа. Такой прогноз сделал астролог. По его словам, может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, также вероятны мощные землетрясения или цунами. Известно, когда могут быть опасные дни.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем. По прогнозам медика, в следующем году еще не следует ждать полного окончания коронавирусной эпидемии. Врач сообщил, когда все же можно надеяться на "кончину" коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://horoscope.glavred.info/astrolog-sprognoziroval-spad-epidemii-koronavirusa-v-ukraine-10227101.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ