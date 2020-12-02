Астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад

Звезды сулят, что после января грядущего года эпидемия коронавируса в Украине будет идти на спад. Такой астрологический прогноз озвучил астролог Влад Росс "Главреду". Фото из открытых источников

Так, астролог спрогнозировал, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 достигнет плато в январе 2021 года. После этого, согласно прогнозу Росса, ожидается спад пандемии. Как рассказал астролог, в апреле в Украине установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация. И не исключено, по словам эксперта, что в период с апреля по май в стране можно будет начать ослаблять масочный режим.

"Украина достигнет плато эпидемии коронавируса в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад", – заявил астролог Влад Росс.

Отмечается, что астролог прогнозирует опасную ситуацию с коронавирусом в Украине в этом месяце. По его словам, на протяжении декабря коронавирус унесет больше всего жизней. Кроме того, астролог добавил, что введение локдауна в Украине – неизбежная мера.

Напомним, звезды предвещают, что в конце насыщенного трудностями 2020 года планету Земля может ожидать еще одна катастрофа. Такой прогноз сделал астролог. По его словам, может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, также вероятны мощные землетрясения или цунами. Известно, когда могут быть опасные дни.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем. По прогнозам медика, в следующем году еще не следует ждать полного окончания коронавирусной эпидемии. Врач сообщил, когда все же можно надеяться на "кончину" коронавируса.

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