Астролог рассказал, у кого в августе закончится черная полоса

Фото: mediacratia.ru

Если в последнее время вас затянуло в водоворот проблем, возможно, уже скоро вы сможете оттуда выбраться. Астролог Павел Глоба рассказал, для кого из знаков зодиака уже в августе закончится черная полоса. Об этом пишет портал "Slovofraza".

Близнецы

В последнее время вам пришлось несладко. Трудности, с которыми приходилось бороться, возникали одна за другой. В этом и кроется причина вашего мрачного настроения. Но уже в августе вы сможете легко от всего этого избавиться. А поможет вам в этом новое знакомство. Человек, с которым вы повстречаетесь, вытащит вас из моря негатива. Его энтузиазм и оригинальные идеи буквально вернут вам интерес к жизни и на многие вещи, которые волновали вас прежде, вы посмотрите с юмором.

Козерог

Ваша черная полоса началась в тот момент, когда возникли проблемы на работе. Не исключено, что это больно ударило по вашему материальному благосостоянию. Работать приходилось больше, а долги продолжали расти. Но и для вас у астрологов есть хорошие новости. Совсем скоро вы сойдете с черной полосы. Вы сможете взять ситуацию под контроль и адаптироваться к новым условиям работы. А там не за горами и приятные материальные бонусы и привилегии, по которым вы уже соскучились.

Водолей

Вам в августе следует быть очень внимательными, чтобы не упустить выгодное предложение и вернуть себе расположение фортуны. В вашей жизни наступает момент, когда действительно можно начать все с чистого листа. Сначала вас ждут приятные новости на работе. Это позволит вам почувствовать уверенность в себе и взяться, наконец-то, за новый проект. А там не за горами и улучшение материального положения. Самое главное сейчас мыслить позитивно и не терять веры в собственные силы.

Рыбы

То, что Рыбы оказались в числе тех, кого затянул водоворот проблем, весьма удивительно. Ведь именно представители этого знака зодиака самые удачливые. Однако черная полоса случилась и в их жизни тоже. И виноваты в этом лишь они сами. Не нужно было игнорировать подсказки, которые давала Вселенная. В августе у вас появится шанс все исправить и вернуть себе лавры везунчиков. Вы поймете, что бездействие может стоить вам очень дорого и этот жизненный урок усвоите на отлично.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, у кого из знаков зодиака жизнь в августе круто изменится в лучшую сторону.

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