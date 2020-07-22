Настоящие счастливчики: астрологи рассказали, кого в августе ждет большой успех

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Август может принести с собой изменения, которые не всем придутся по душе. Но есть счастливчики, которым гороскоп не сулит ничего плохого. Напротив. Астрологи рассказали, кому в конце лета крупно повезет. Об этом пишет портал slovofraza.

Овен

В августе Овнам важно правильно реагировать на те трансформации, которые будут с ними происходить. К лучшей жизни придется идти через трудности и проблемы. Лишь преодолев страх и слабость внутри себя, можно будет начать новую более счастливую жизнь. Те, кто решится на этот шаг, смогут стать сильнее и мудрее. Отношения с близкими людьми выйдут на новый уровень. А вот, чтобы добиться успеха в карьере, придется взять на себя дополнительную ответственность.

Телец

Тельцы предпочитают в жизни стабильность и не любят резких поворотов. Но именно в августе придет тот момент, когда захочется все поменять. Желание выйти на новый уровень, и амбиции дадут о себе знать. Они окажутся сильнее, чем любовь к рутине. Чтобы перевернуть новую страницу максимально безболезненно, астрологи советуют присматриваться к знакам судьбы и следовать им. Вселенная сама создаст для вас лучшие условия и подарит возможность все изменить к лучшему. Главное - разгадать ее подсказки быстрее, чем конкуренты.

Дева

У Дев крайне редко выпадает возможность начать все с чистого листа. Но август подходит для этого как нельзя лучше. Вам придется отказаться от всего старого и выйти из зоны комфорта. Но это будет того стоить. Вы сами поймете, что намного проще начать все с нуля, нежели пытаться реанимировать то, что давно пора оставить в прошлом. Целеустремленность и уверенность в себе не дадут Девам свернуть с правильного пути.

Скорпион

Изменения в жизни Скорпионов начнутся ровно в тот момент, когда они поймут, что устали. Ничего не будет приносить радости, а все вокруг будет казаться серым и скучным. Чувство безысходности заставит взять все в свои руки и начать менять жизнь вокруг себя самостоятельно. Таким образом Скорпионы сами построят фундамент своего счастливого будущего. Порой придется несладко. Но главное, что в конце Скорпионы смогут достичь поставленной цели.

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