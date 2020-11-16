Астролог предупредила об опасных днях: что нельзя делать

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Таисия Ерохина
В ноябре звезды сулят ряд опасных дней, к которым лучше
быть готовыми во избежание неприятных событий. Об этом рассказала астролог
Лариса Гресь на своей странице в Facebook.
Как пишет
астролог, в повседневной жизни мы не всегда можем адекватно воспринимать
уровень опасности и соблюдать элементарную осторожность. Поэтому она рекомендует
обратить внимание на дни, когда высокий уровень напряжения может создать
критические ситуации.
Речь идет о таких периодах в текущем месяце:
- 15-17 ноября – астролог
советует держать под контролем беспечность и расслабленность, иначе можно
соприкоснуться с ситуациями риска для жизни. В частности, внимательнее
отнестись к перелетам и любого рода передвижениям.
- 27-30 ноября – рекомендуется уделить
внимание конфликтным ситуациям и ситуациям сомнительного характера. По словам
астролога, лучше избегать мест и ситуаций, когда есть повод усомниться в
безопасности.
Ранее "Комментарии"
опубликовали финансовый
гороскоп на грядущую неделю. Астрологи рассказали, как, в зависимости от
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