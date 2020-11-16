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Главная Новости Досуг психология Астролог предупредила об опасных днях: что нельзя делать
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Астролог предупредила об опасных днях: что нельзя делать

В ноябре будет два периода так называемых опасных дней, когда звезды могут серьезно помешать вашим планам

сегодня, 12:25
Автор:

Таисия Ерохина

В ноябре звезды сулят ряд опасных дней, к которым лучше быть готовыми во избежание неприятных событий. Об этом рассказала астролог Лариса Гресь на своей странице в Facebook.

Астролог предупредила об опасных днях: что нельзя делать

Как пишет астролог, в повседневной жизни мы не всегда можем адекватно воспринимать уровень опасности и соблюдать элементарную осторожность. Поэтому она рекомендует обратить внимание на дни, когда высокий уровень напряжения может создать критические ситуации.

Речь идет о таких периодах в текущем месяце:

- 15-17 ноября – астролог советует держать под контролем беспечность и расслабленность, иначе можно соприкоснуться с ситуациями риска для жизни. В частности, внимательнее отнестись к перелетам и любого рода передвижениям.

- 27-30 ноября – рекомендуется уделить внимание конфликтным ситуациям и ситуациям сомнительного характера. По словам астролога, лучше избегать мест и ситуаций, когда есть повод усомниться в безопасности.

Ранее "Комментарии" опубликовали финансовый гороскоп на грядущую неделю. Астрологи рассказали, как, в зависимости от знака зодиака, сохранить свое финансовое положение.


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Источник: https://www.facebook.com/astrolog.gres/posts/10218868329479976?__cft__[0]=AZWLNZNOEjvwi_RXVXktF317L-vdIVOxaknO3o8bUXH40mPJ0DNFjqjVyqpDQcbSoo5jJYP8ktQdcgrQ1gH-0wovJvo4BaKWNpGP4w6thvOeyz5ZcCcHzQxivPBdkw_tjpI&__tn__=%2CO%2CP-R
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