Астролог предупредила об опасных днях: что нельзя делать

В ноябре звезды сулят ряд опасных дней, к которым лучше быть готовыми во избежание неприятных событий. Об этом рассказала астролог Лариса Гресь на своей странице в Facebook.

Как пишет астролог, в повседневной жизни мы не всегда можем адекватно воспринимать уровень опасности и соблюдать элементарную осторожность. Поэтому она рекомендует обратить внимание на дни, когда высокий уровень напряжения может создать критические ситуации.

Речь идет о таких периодах в текущем месяце:

- 15-17 ноября – астролог советует держать под контролем беспечность и расслабленность, иначе можно соприкоснуться с ситуациями риска для жизни. В частности, внимательнее отнестись к перелетам и любого рода передвижениям.

- 27-30 ноября – рекомендуется уделить внимание конфликтным ситуациям и ситуациям сомнительного характера. По словам астролога, лучше избегать мест и ситуаций, когда есть повод усомниться в безопасности.

Ранее "Комментарии" опубликовали финансовый гороскоп на грядущую неделю. Астрологи рассказали, как, в зависимости от знака зодиака, сохранить свое финансовое положение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!