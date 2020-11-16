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Финансовый гороскоп на грядущую неделю

Чтобы финансовое положение оставалось стабильным, последуйте советам астрологов

сегодня, 07:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Овен

Финансовый гороскоп на грядущую неделю

В понедельник и среду вам желательно рассмотреть возможность заключить сделки — они будут выигрышны при условии досконального изучения всех пунктов контракта. А вот в четверг лучше воздержаться от решительных шагов -  риск будет неоправданным, а потери — велики. В субботу возможны незапланированные траты.

Телец

Постарайтесь не обращать внимание на сплетни, потому что поверив некоторым слухам,  вы рискуете наделать массу глупостей, а ведь ваше материальное положение вполне устойчиво  и никакие финансовые затраты не видятся в ближайшее время.

Близнецы

Начинается неделя, которая станет благоприятной для укрепления вашего финансового положения. Работать будете с удовольствием, грядут интересные знакомства и приличный доход. 

Рак

Не пугайтесь растрат, которыми грозит вся следующая неделя — они станут приятными и увлекательными. А вот во второй части недели ваши растраты вернутся в виде неожиданных прибылей.  

Лев

Смело заключайте сделки на этой неделе — они будут особенно удачны. Но есть одно "но" для достижения успеха — постарайтесь избежать конфликта интересов. На выходных ждите неожиданной прибыли. 

Дева

Все то, что вы не успели "закрыть" на прошлой неделе, могет привести к финансовым потерям. Задумайтесь о том, чтобы стать более пунктуальными. В четверг желательно избегать авантюрных историй.

Весы

Постарайтесь продумать каждый предпринимаемый шаг на этой неделе. Возможно, можно чем-то пожертвовать сейчас, чтобы больше получить потом. 

Скорпион

Ваши финансы будут устойчивы на этой неделе как никогда. Примите этот успех и получите большую прибыль. Кроме того, ваши способности и опыт могут понадобиться потенциальным клиентам. Ожидайте выгодного предложения.

Стрелец

В первой половине недели ждут серьезные доходы. В то же время, в  понедельник вам придется поконкурировать, и пока не известно, в какой роли вы в итоге окажетесь — проигравший или победитель. В пятницу обратите внимание на документы, которые подписываете.

Козерог

В понедельник, наконец, вы найдете ответ на финансовый вопрос, который пытаетесь давно решить. В четверг не исключены долгие совещания.

Водолей

Постарайтесь воздержаться от совершения крупных покупок, особенно во вторник и пятницу. Лучше задумайтесь о подарках и отдыхе в новогодние праздники. Доходы возможны в  пятницу.

Рыбы

На этой неделе постарайтесь, экономить. В четверг возможно удачное подписание важных договоров.

Ранее "Комментарии" писали о погоде на понедельник, 16 ноября. 


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Источник: https://www.belta.by/horoscope/horoWeekly/
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