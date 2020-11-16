Финансовый гороскоп на грядущую неделю

Овен

В понедельник и среду вам желательно рассмотреть возможность заключить сделки — они будут выигрышны при условии досконального изучения всех пунктов контракта. А вот в четверг лучше воздержаться от решительных шагов - риск будет неоправданным, а потери — велики. В субботу возможны незапланированные траты.

Телец



Постарайтесь не обращать внимание на сплетни, потому что поверив некоторым слухам, вы рискуете наделать массу глупостей, а ведь ваше материальное положение вполне устойчиво и никакие финансовые затраты не видятся в ближайшее время.

Близнецы

Начинается неделя, которая станет благоприятной для укрепления вашего финансового положения. Работать будете с удовольствием, грядут интересные знакомства и приличный доход.

Рак

Не пугайтесь растрат, которыми грозит вся следующая неделя — они станут приятными и увлекательными. А вот во второй части недели ваши растраты вернутся в виде неожиданных прибылей.

Лев

Смело заключайте сделки на этой неделе — они будут особенно удачны. Но есть одно "но" для достижения успеха — постарайтесь избежать конфликта интересов. На выходных ждите неожиданной прибыли.

Дева



Все то, что вы не успели "закрыть" на прошлой неделе, могет привести к финансовым потерям. Задумайтесь о том, чтобы стать более пунктуальными. В четверг желательно избегать авантюрных историй.

Весы



Постарайтесь продумать каждый предпринимаемый шаг на этой неделе. Возможно, можно чем-то пожертвовать сейчас, чтобы больше получить потом.

Скорпион



Ваши финансы будут устойчивы на этой неделе как никогда. Примите этот успех и получите большую прибыль. Кроме того, ваши способности и опыт могут понадобиться потенциальным клиентам. Ожидайте выгодного предложения.

Стрелец



В первой половине недели ждут серьезные доходы. В то же время, в понедельник вам придется поконкурировать, и пока не известно, в какой роли вы в итоге окажетесь — проигравший или победитель. В пятницу обратите внимание на документы, которые подписываете.

Козерог

В понедельник, наконец, вы найдете ответ на финансовый вопрос, который пытаетесь давно решить. В четверг не исключены долгие совещания.

Водолей



Постарайтесь воздержаться от совершения крупных покупок, особенно во вторник и пятницу. Лучше задумайтесь о подарках и отдыхе в новогодние праздники. Доходы возможны в пятницу.

Рыбы

На этой неделе постарайтесь, экономить. В четверг возможно удачное подписание важных договоров.

Ранее "Комментарии" писали о погоде на понедельник, 16 ноября.

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