Психолог развенчал популярные мифы о мужских изменах

Многие женщины бояться измен со стороны любимого мужчины. Но часто их подозрения и догадки основываются на ложных суждениях. На своей странице в Instagram семейный психолог Андрей Николаев развенчал популярные мифы о мужской неверности.

Специалист подчеркнул, что страх измены занимает лидирующие позиции в рейтинге страхов людей, вступающих в отношения. Женщины часто обманываются, изначально основываясь на ложных суждениях, особенно касаемо мужских измен, чем часто сами разрушают доверие в паре.

Все мужья изменяют

Определенная часть женщин действительно уверена в том, что измены неизбежны. Причем большая их часть согласны закрыть глаза на измену, при выполнении двух условий – если отсутствуют чувства и отношения на стороне или от самой женщины тщательно скрывается факт измены.

Если будет тотальный контроль, измен не будет

Причем, под прицел чаще всего попадаю самые верные и преданные мужчины. Только вот постоянные сомнения и попытки уличить в измене имеют обратный эффект, и толкают в объятия посторонней женщины.

Измены – это наследственное

Только от человека зависит, насколько он примет ту или иную модель поведения в семье. Но напоминать об изменах в отношениях родителей мужчины точно не стоит.

Он не станет изменять из страха мести

Нередко женщины изначально занимают оборонительную позицию, и предупреждают, что, если изменят им, изменят и они. Но для мужчины такое заявление дает основания усомниться в верности и порядочности своей спутницы. А это точно не делает отношения крепче.





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