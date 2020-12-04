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Астролог назвала часы удачи в декабре

Часы удачи – это периоды удачного стечения обстоятельств, когда пространство и время идут нам навстречу

сегодня, 19:32
Автор:

Таисия Ерохина

В каждом месяце есть периоды, когда удача нам улыбается. И первый месяц зимы – декабрь – не исключение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила астролог Лариса Гресь.

Астролог назвала часы удачи в декабре

Фото из открытых источников

Иногда для везения не хватает совсем немного, а порою хочется взять и перемотать события буквально на пару часов назад, чтобы идеально вписаться в благоприятное стечение обстоятельств. Но, к сожалению, влиять на прошлое невозможно. Однако будущее и настоящее по-прежнему в наших руках, уверяет астролог. Как пояснила Гресь, часы удачи это периоды удачного стечения обстоятельств, когда пространство и время идут нам навстречу.

Впереди нас ждут такие удачные часы (по киевскому времени):

- 7 декабря с 8:00-12:00

- 8 декабря с 18:00-22:30

- 13 декабря с 00:00-04:00

- 15 декабря с 15:00-18:00

- 27 декабря с 03:00-06:00

Астролог призвала не сомневаться и заверила, что все события в эти часы будут выстраиваться самым благоприятным для вас образом.

Напомним, звезды предвещают, что в конце насыщенного трудностями текущего 2020 года планету Земля может ожидать еще одна катастрофа. Такой прогноз сделал астролог. По его словам, может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, также вероятны мощные землетрясения, цунами и другие катаклизмы. Известно, когда могут быть опасные дни.

Как ранее сообщалось, астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад. По прогнозу астролога, ожидать ослабления коронавирусной эпидемии можно только весной следующего года. Также астролог сказал, когда будет пик смертности из-за коронавируса в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/astrolog.gres/posts/10218965780596193?__cft__[0]=AZVmQeKw1OkWbsQcKvfPm4rxuZydOaG55_1u5z38UNHoxlO9OLnGOMXPodNOvlrcIpx35GWDbxIfFCCHeKyiX3KRs7nEmH_LuSQbYJtqYNOphtAVrgE6GMsLZJ9pmDFCxlk&__tn__=%2CO%2CP-R
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