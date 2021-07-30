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Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя доверять

Несмотря на сдержанность в поведении, Дев называют настоящими сплетниками

сегодня, 13:57
Автор:

Елизавета Черных

На жизненном пути каждого из нас встречался такой человек, которому нельзя доверить ни малейшего секрета. При первой же возможности такие люди могут сделать из вашей тайны тему для всеобщего обсуждения. О том, каким знакам Зодиака не стоит доверять сокровенное, сообщила астролог Людмила Булгакова, передает ТСН. 

Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя доверять

Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя доверять - фото из открытых источников

Дева (22.08 – 23.09)

Несмотря на сдержанность в поведении, Дев называют настоящими сплетниками. Как только они узнают чей-то секрет, сразу же готовы поделиться в кругу своих друзей. И чем больше представители этого знака имеют таковых, тем дольше они будут полоскать имя и жизненные обстоятельства тех, кто доверился им. Поэтому, говорит астролог, если вы не хотите, чтобы ваши тайны знали все, кому не лень, лучше оставить их при себе и не делиться с Девами. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Представили этого знака Зодиака могут рассказать ваш секрет совершенно не намерено. Всему виной их излишняя болтливость, уверена астролог. Стрельцы из тех людей, кто сначала говорит, а потом только думает. Сколько бы вы не злились на них за то, что кто-то узнал вашу тайну, они будут продолжать твердить, что не хотели никого обидеть и сделать что-то плохое. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак, который находится в постоянном поиске новых знакомств. И если для того, чтобы заполучить внимание от нужного человека придется предать другого, представители этого знака Зодиака пойдут на этот шаг. Кроме того, Весы уверены в своей правоте, как ни в чем другом, поэтому разговоры по этому поводу будут совершенно бессмысленными.

Ранее портал "Комментарии", кому из знаков Зодиака повезет в последние дни июля. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/astrolog-nazval-znaki-zodiaka-kotorym-nelzya-doveryat-1834267.html
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