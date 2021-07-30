На жизненном пути каждого из нас встречался такой человек, которому нельзя доверить ни малейшего секрета. При первой же возможности такие люди могут сделать из вашей тайны тему для всеобщего обсуждения. О том, каким знакам Зодиака не стоит доверять сокровенное, сообщила астролог Людмила Булгакова, передает ТСН.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя доверять - фото из открытых источников

Дева (22.08 – 23.09)

Несмотря на сдержанность в поведении, Дев называют настоящими сплетниками. Как только они узнают чей-то секрет, сразу же готовы поделиться в кругу своих друзей. И чем больше представители этого знака имеют таковых, тем дольше они будут полоскать имя и жизненные обстоятельства тех, кто доверился им. Поэтому, говорит астролог, если вы не хотите, чтобы ваши тайны знали все, кому не лень, лучше оставить их при себе и не делиться с Девами.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Представили этого знака Зодиака могут рассказать ваш секрет совершенно не намерено. Всему виной их излишняя болтливость, уверена астролог. Стрельцы из тех людей, кто сначала говорит, а потом только думает. Сколько бы вы не злились на них за то, что кто-то узнал вашу тайну, они будут продолжать твердить, что не хотели никого обидеть и сделать что-то плохое.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак, который находится в постоянном поиске новых знакомств. И если для того, чтобы заполучить внимание от нужного человека придется предать другого, представители этого знака Зодиака пойдут на этот шаг. Кроме того, Весы уверены в своей правоте, как ни в чем другом, поэтому разговоры по этому поводу будут совершенно бессмысленными.

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